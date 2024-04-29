Олександр Кривошапко красиво привітав кохану з днем народження (фото)

Кривошапко похвалився романтичним кадром з дівчиною

Український співак Олександр Кривошапко, який засудив дії колишньої дружини Тетяни Денисової, що проміняла Україну на Росію, розповів про день народження коханої дівчини Христини. Знаменитість також оприлюднив кілька світлин.

На сторінці в Instagram Кривошапко похвалився романтичним кадром та ніжно звернувся до Христини. Усміхнена пара позувала на тлі оглядового колеса у США, де вже тривалий час проживає разом.

Олександр Кривошапко з дівчиною. Фото instagram.com/alexanderkrivoshapko

"З днем народження тебе, моя кохана Христино. Ми з тобою мали зустрітися в цьому житті. Кожен наш крок, кожен успіх та досягнення, які ми робимо, говорять про те, що інакше і бути не могло. Ти стала для мене найдорожчою і надійною людиною, другом, супутником і мотиватором. Я хочу, щоб кожна твоя мить була наповнена щастям і я готовий працювати для цього ще більше і успішніше. Моя неймовірна", — написав Кривошапко.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Остапчук ніжно привітав кохану з днем народження. Дівчині виповнилося 23 роки.