Фільм Алана Бадоєва "Довга доба" оцінили у Європі: що відомо про стрічку (фото)

Співавторами стрічки є звичайні українці, які зняли жахіття війни на свої ґаджети

Документальний фільм Алана Бадоєва "Довга доба" про війну не може залишити байдужим не лише українців, а й свідому Європу. Нещодавно у штаб-квартирі Ради Європи в Страсбурзі представники дипломатичних представництв, міжнародного експертного середовища та громадськості мали можливість відчути справжні емоції перших днів війни в Україні.

Режисер фільму Алан Бадоєв розповів про свою мету створення проекту: показати війну в Україні без сценаріїв та других дублів. На своїй сторінці в Instagram він розмістив промовисті кадри, які свідчать, що ніхто не застрахований від війни, і що ми повинні триматися разом, проявляючи максимум солідарності.

Пересічні українці є співавторами фільму. Скріншот

Додамо, що міжнародний кінотур документальної стрічки розпочався гучним показом в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі напередодні другої річниці великої війни та продовжує свій шлях країнами Європи.

Особливість цього фільму в тому, що він не має оператора-постановника: його зняли на свої ґаджети звичайні українці, які є співавторами фільму. 12 тисяч людей надіслали режисеру відео та фото свого життя до війни та після. Свідки страшних подій показали справжнє обличчя війни у різних куточках України: від невеличких сіл до найбільш міст.

Раніше "Телеграф" писав, що продюсерка фільму "20 днів у Маріуполі" розповіла, як втікала з окупованого міста. Жінка змогла вивезти цінні матеріали.