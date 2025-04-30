Могут ли мобилизовать студента, когда он учится или на летних каникулах

Студентов не могут мобилизовать, когда они имеют соответствующий статус

Студентов, ассистентов-стажеров, аспирантов, докторантов не могут мобилизовать в Украине при определенных условиях. Однако отсрочку им предоставляют только на время обучения.

Согласно статье Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на особый период.

То есть их не призовут на службу, пока они имеют статус обучающегося и у них есть соответствующие документы, подтверждающие его.

Однако на период летних каникул, в частности с начала июля и до начала сентября, студентов могут мобилизовать. Например, это может произойти с абитуриентом, который после колледжа поступает в университет, после бакалаврата в ВУЗ в магистратуру и тому подобное.

Кроме того, их могут призвать на военную службу, если отчислили или исключили из учебного заведения. Но есть исключения, в частности, пока нет приказа об отчислении, у студента есть отсрочка.

Но студенты не освобождаются от того, что военные территориального центра комплектования будут вручать им повестки. Мужчинам просто нужно показать студенческий билет.

Если же повестка была все же вручена, тогда студенту нужно явиться в ТЦК с актуальными документами, подтверждающими обучение в ВУЗ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из студентов лишиться отсрочки в 2025.