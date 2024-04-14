Продюсер "20 дней в Мариуполе" рассказала, как убегала из оккупированного города (фото)

Съемочной группе "20 дней в Мариуполе" чудом удалось вовремя уехать

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар" как лучший документальный фильм. Продюсер ленты Василиса Степаненко рассказала, как убегала из почти оккупированного города и какие ценные свидетельства о войне ей удалось вывезти.

В интервью Маричке Падалко Степаненко вспомнила, что в последние дни в Мариуполе они с командой поняли, что из города нужно срочно уезжать. Российские медиа уже на каждом шагу поливали их грязью и называли "информационными террористами".

Техника журналистов уже начала ломаться, а на картах памяти свободного места не было. Команда хотела сберечь ценные материалы.

"В российских медиа уже писали, что мы "информационные террористы", "пропагандисты" и "делаем фейки". Техника у нас начала ломаться, уже не было места на картах памяти. Мы понимали, чтобы выжить и сохранить эти материалы, нам нужно уезжать. 14 марта первые люди уехали из Мариуполя.

Продюсер фильма "20 дней в Мариуполе". Фото instagram.com/vasilisastepanenko

Степаненко уточнила, что они должны были выезжать с волонтерами "Красного креста", однако поездка сорвалась. Съемочной группе "20 дней в Мариуполе" помог полицейский Владимир. Он рисковал своей жизнью. Мужчина посадил журналистов и свою семью в машину и уехал на эвакуацию.

Продюсер добавила, что приходилось проезжать через российские блокпосты. Съемочной группе удалось спрятать все материалы, чтобы не подвергаться риску и сохранить ценные кадры. Карточки памяти прятали в женских вещах. Также продюсеру удалось вывезти из Мариуполя ценные показания парамедика Тайры.

Продюсер с полицейским. Фото instagram.com/vasilisastepanenko

"Я прятала карточки в кармане, в одежду. Дочь Владимира прятала все к себе в одежду. Мы думали, что женщин не будут так сильно проверять, как мужчин. На тот момент у меня была карточка парамедикини Тайры. Ее я вообще в тампон спрятала. Не знала, что на этой карточке, но понимала, что это очень важно вывезти. На карте были показания Тайры. и что нам удалось сделать этот фильм и показать его", – поделилась Степаненко.

Ранее "Телеграф" писал, что фильм "20 дней в Мариуполе" награжден премией BAFTA как "Лучший документальный фильм" и премией Гильдии режиссеров США (DGA Awards). Часто победители этих премий и "Оскара" совпадают. Также известно, что фильм получил еще более 10 наград и был отмечен примерно в 20-ти номинациях.