"В течение следующих часов": Пакистан заявил о неотвратимой угрозе нападения Индии

Индия планирует использовать теракт в Пахалгаме, как повод для нападения на Пакистан, заявили в Исламабаде

Пакистан официально объявил о том, что Индия на фоне невиданного уже много лет обострения между странами может начать военную агрессию. В Пакистане ожидают нападения Индии в ближайшие 24-36 часов и возлагают на индийское правительство ответственность за любые серьезные последствия возможного военного конфликта.

Об этом написал министр информации и вещания Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети Х (Twitter). По его словам, Индия планирует использовать теракт в Пахалгаме как повод для нападения на Пакистан.

"Пакистан имеет достоверные разведывательные данные, что Индия намерена начать военные действия против Пакистана в течение следующих 24-36 часов", – говорится в сообщении.

Тарар отметил, что любой акт агрессии со стороны Индии встретит решительный отпор. Индия, заявил он, будет нести полную ответственность за какие-либо серьезные последствия полномасштабной войны в регионе.

Вечером 29 апреля на международной границе Индии и Пакистана начались масштабные боевые столкновения. Взрывы раздаются с обеих сторон границы. Столкновения происходят на официальной международной границе, а не на линии спорного региона Кашмир, где обычно случались подобные инциденты раньше.

Напомним, конфликт между Индией и Пакистаном обострился после теракта, произошедшего 22 апреля в индийском Кашмире. Тогда боевики из группы "Фронт Сопротивления" убили 25 туристов — 24 граждан Индии и одного гражданина Непала. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, хотя Пакистан отрицал всякую связь с нападением.

Ранее "Телеграф" писал, кто кого поддержит в конфликте Индии с Пакистаном. Мы рассказывали, на чьей стороне могут быть США, Израиль, Турция и Китай. Украина в этой ситуации решила не становиться ни на одну сторону и сохраняет нейтралитет.