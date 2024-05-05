"Желаем нам победы": Никитюк, Решетники, Огневич эмоционально поздравили украинцев с Пасхой (фото)

Публичные личности поздравили украинцев с Пасхой

Сегодня, 5 мая, украинцы отмечают светлый праздник — Пасху и поздравляют друг друга с большим днем. Конечно, война вносит коррективы в празднование, и, прежде всего, хочется мира и победы нашего государства. Пожелания для украинцев выразили, в частности, наши знаменитости.

Телеведущий Григорий Решетник уехал на Пасху с семьей в родной город жены Кристины – Ивано-Франковск. Он распространил фотографию возле церкви вместе с Кристиной и тремя детьми.

"От всего сердца поздравляем вас с Пасхой! Мира, радости и счастья желаем вам!" – написали Решетники.

Телеведущая Леся Никитюк опубликовала фото из храма в Хмельницкой области, куда ходила освящать паску. Она пожелала украинцам мира и согласия.

"Друзья, поздравляю всех с Пасхой. Желаю нам победы, и чтобы все жили в мире и согласии. Всех обнимаю", — написала Леся.

Певица Руслана Лыжичко также эмоционально обратилась к украинцам по случаю праздника. Она пожелала всем продолжать верить в лучшее и не отчаиваться.

"Ничто не помешает нашей молитве! Ничто не заглушит наши слова к Богу! Нет такой тьмы, которая погасила бы наш свет, нашу веру в воскресение добра. Христос Воскрес!", — написала Лыжичко.

Поздравила украинцев с Пасхой и телеведущая Лилия Ребрик. Она распространила нежные фотографии с тремя дочерьми, одну из которых родила совсем недавно.

"Христос Воскрес! Мира и небесной поддержки нам всем", — написала ведущая.

Звездные супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая по случаю праздника распространили фото в вышиванках. Они также ходили в храм вместе с детьми – Иоанном и Данилой.

"Христос Воскрес! С Пасхальными праздниками! Вкусной всем пасхи! Победы всем нам и Божьего Благословения!" – написал Горбунов.

Танцовщица Илона Гвоздева напомнила украинцам не забывать о тех, кому мы обязаны празднованию Пасхи — военным. Она призвала не забывать о донатах и быть благодарным за защиту Украины от врага.

"От всего сердца поздравляем всех с Пасхой! Желаем мира, счастья, здоровья и благополучия в каждой семье. Не забывайте поздравить всех военных своим донатом и словами благодарности, что можете встречать праздник в теплых домах и вместе с семьей", — написала Гвоздева.

Певица Злата Огневич тоже присоединилась к поздравлениям с Пасхой. Она пожелала всем света и радости, а еще воссоединения семей за столом под мирным небом.

"Христос Воскрес! Пусть Пасха принесет свет, радость и уют в каждый дом. Пусть каждая украинская семья в полном составе соберется за семейным столом в мирной Украине", — написала Огневич.

Певец Дмитрий Монатик тоже распространил фото с женой и двумя сыновьями возле храма в Киеве. Он пожелал украинцам не отчаиваться в хорошее будущее.

"Христос Воскрес. С большим праздником Пасхи. Пусть в душе живет надежда и вера в светлое будущее", — написал Дмитрий.

Актриса Наталья Денисенко приехала на Пасху в родной Чернигов. Она опубликовала фото возле церкви с корзиной и поздравила всех с большим днем.

"Приветствую всех с Пасхой. Мне посчастливилось быть сегодня в кругу семьи. Жаль, что не в полном объеме. Желаю нам всем истинной любви. Христос Воскрес", — написала Денисенко.

Ранее "Телеграф" делился красивыми картинками к Пасхе, которые вы можете отправить близким. Выберите себе несколько и сделайте приятное родным людям.