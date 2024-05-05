"Бажаємо нам перемоги": Нікітюк, Решетніки, Огнєвіч емоційно привітали українців з Великоднем (фото)

Публічні особистості привітали українців з Великоднем

Сьогодні, 5 травня українці відзначають світле свято — Великдень та вітають одне одного з великим днем. Звичайно, війна вносить корективи у святкування, і насамперед хочеться миру і перемоги нашої держави. Побажання для українців висловили, зокрема, наші знаменитості.

Телеведучий Григорій Решетнік поїхав на Великдень з родиною в рідне місто дружини Христини — Івано-Франківськ. Він поширив світлину біля церкви разом із Христиною та трьома дітьми.

"Від щирого серця вітаємо вас з Великоднем! Миру, радості та щастя бажаємо вам!" – написали Решетніки.

Телеведуча Леся Нікітюк опублікувала фото з храму на Хмельниччині, куди ходила освячувати паску. Вона побажала українцям миру та злагоди.

"Друзі, вітаю усіх з Великоднем. Бажаю нам перемоги, і щоб усі жили в мирі та злагоді. Всіх обіймаю", — написала Леся.

Співачка Руслана Лижичко також емоційно звернулась до українців з нагоди свята. Вона побажала усім продовжувати вірити в краще та не втрачати надію.

"Ніщо не завадить нашій молитві! Ніщо не заглушить наші слова до Бога! Немає такої темряви, яка б загасила наше світло, нашу віру у воскресіння добра. Христос Воскрес!", — написала Лижичко.

Привітала українців з Великоднем й телеведуча Лілія Ребрик. Вона поширила ніжні світлини з трьома донечками, одну з яких народила зовсім нещодавно.

"Христос Воскрес! Миру та небесної підтримки нам всім", — написала ведуча.

Зіркове подружжя Юрій Горбунов та Катя Осадча з нагоди свята поширили фото у вишиванках. Вони також ходили до храму разом із дітьми — Іваном і Данилом.

"Христос Воскрес! З Великодніми святами! Смачної всім паски! Перемоги всім нам і Божого Благословення!" – написав Горбунов.

Танцівниця Ілона Гвоздьова нагадала українцям не забувати про тих, кому ми завдячуємо святкуванню Великодня — військовим. Вона закликала не забувати про донати та бути вдячним за захист України від ворога.

"Від щирого серця вітаємо усіх з Великоднем! Бажаємо миру, щастя, здоровʼя і благополуччя в кожній сімʼї. Не забувайте привітати усіх військових своїм донатом і словами подяки, що маєте змогу зустрічати свято в теплих хатах і разом з сімʼєю", — написала Гвоздьова.

Співачка Злата Огнєвіч теж долучилась до привітань з Великоднем. Вона побажала усім світла й радості, а ще возз'єднання родин за одним столом під мирним небом.

"Христос Воскрес! Нехай Великдень принесе світло, радість та затишок у кожну оселю. Хай кожна українська сімʼя у повному складі збереться за родинним столом у мирній Україні", — написала Огнєвіч.

Співак Дмитро Монатік теж поширив фото з дружиною та двома синами біля храму в Києві. Він побажав українцям не втрачати надію у хороше майбутнє.

"Христос Воскрес. З великим святом Великодня. Нехай в душі живе надія і віра у світле майбутнє", — написав Дмитро.

Акторка Наталка Денисенко приїхала на Великдень у рідний Чернігів. Вона опублікувала фото біля церкви з кошиком і привітала усіх з великим днем.

"Вітаю всіх з Великоднем. Мені пощастило бути сьогодні в колі сімʼї. Шкода, що не в повному обсязі. Бажаю нам всім істинної любові. Христос Воскрес", — написала Денисенко.

Раніше "Телеграф" ділився красивими картинками до Великодня, які ви можете відправити близьким. Оберіть собі кілька і зробіть приємне рідним людям.