Актриса "Моей прекрасной няни" умерла от рака: что известно о муже и детях Анастасии Заворотнюк (фото)

Актриса не была сама в сложный период

В последние годы актриса сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк боролась с раком мозга. А сегодня стало известно, что она умерла. В течение длительной борьбы с онкологией актрису поддерживала ее семья.

Последние свои годы Заворотнюк жила в загородном доме в деревне Крекшино под Москвой. С ней были рядом самые родные люди – мама, Валентина Борисовна и мужчина – фигурист Петр Чернышев и дети. "Телеграф" расскажет больше о семье актрисы.

Муж Анастасии Заворотнюк

Отношения главной актрисы "Моей прекрасной няни" и фигуриста Петра Чернышева начались на шоу "Танцы на льду" в 2007 году. Анастасия была ведущей этого шоу, а Петр – участником. Между ними сразу появилась "химия", которую заметили даже зрители шоу. Взаимная симпатия и стала началом их отношений. Ради Чернышева, Заворотнюк решила закончить отношения с Сергеем Жигуновым — коллегой по "Моей прекрасной няне".

Фигурист сделал предложение актрисе на Сардинии в Италии, подарив бриллиантовое кольцо. Тайная свадьба Заворотнюк с Чернышевым состоялась в Москве, а впоследствии они обвенчались в поселке Форос в Крыму. Это было тихое торжество для близких.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, Фото из сети

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, Фото из сети

Интересно, что была публичная часть празднования. Анастасию занесли в студию во время шоу "Ледниковый период" двое так называемых "сватов" — тренер по танцам на льду Александр Жулин и фигурист Илья Авербух.

Анастасия Заворотнюк и Александр Жулин, Фото из сети

А тогдашняя судья шоу Татьяна Тарасова спросила, готовы ли они любить друг друга и в радости и в горе, на что они синхронно ответили: "Согласны". Как видим, этот вопрос стал для них пророческим. Ведь впоследствии их любовь проходила проверку на прочность, когда у Заворотнюк диагностировали рак.

Сам Петр Чернышев строил неплохую карьеру в США, где стал пятикратным чемпионом по фигурному катанию. Также он дважды побеждал чемпионат Четырех континентов в танцах на льду в 2000 и 2002 году.

Вместе с известной американской фигуристкой Наоми Ланг, Чернышев участвовал в зимних Олимпийских играх 2002 года. Впоследствии мужчина завершил карьеру и стал заниматься тренерством. А ради Анастасии фигурист вернулся из США в Россию. Там он участвовал в разных шоу, связанных с танцами на льду.

Дети Анастасии Заворотнюк

На момент брака с Чернышевым у Анастасии уже было двое детей: 28-летняя Анна и 24-летний Майкл от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Старшая дочь актрисы — Анна, родилась в 1996 году. После ее рождения Анастасия вместе со Стрюковым перебралась в США. Там прошло детство девушки. В США она обучалась в английской школе.

Впрочем, впоследствии Заворотнюк вернулась в Москву, чтобы делать карьеру, тогда как Анна поступила в местный государственный университет. Поговаривали, что девушку отчислили за прогулы. В 2012 году она была ведущей программы о шоу-бизнесе "Достать звезду", а также снялась в нескольких сериалах.

Анна Заворотнюк — ведущая "Достать звезду"

Имея звездную фамилию и модельные данные, девушка начала вести блог в инстаграмме. А в 2017 году Заворотнюк-младшая вернулась в США и начала обучение в престижном университете Нью-Йорка на продюсера. Там она и проживала долгое время. Впрочем, по болезни мамы, девушка часто ездила в Россию. Сейчас Анна переехала в Дубай и активно делится своей жизнью: много путешествует, участвует в модных фотосессиях и обожает шоппинг.

Анна Заворотнюк, Фото: Инстаграм Анны Заворотнюк

Анна Заворотнюк, Фото: Инстаграм Анны Заворотнюк

Анна Заворотнюк, Фото: Инстаграм Анны Заворотнюк

А вот сын Заворотнюк — Майкл является полной противоположностью Анны. Он практически не ведет свои соцсети. Парень долго жил в США, но учился в Москве на международно-правовом факультете. В прессе писали, что впоследствии парень поехал учиться в правовой колледж в США.

Впрочем, узнав об онкологии матери, вернулся в Россию. В своем инстаграмме Майкл периодически публикует анонсы своих песен. Он играет на гитаре и пишет музыку.

Майкл Заворотнюк, Фото: Инстаграм Майкла Заворотнюка

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев также хотели общего ребенка, поэтому активно над этим работали. Впрочем, в течение 10 лет Анастасии не удавалось забеременеть. Так что они с Петром решили сделать искусственное оплодотворение. Заворотнюк таки забеременела благодаря ЭКО и родила дочь Милану. Сейчас ей пять лет.

Супруги с ребенком, Фото из сети

Онкология Заворотнюк

Впрочем, уже через несколько месяцев после рождения ребенка у него обнаружили онкологию. Медики высказывали предположение, что именно гормональное стимулирование во время ЭКО могло вызвать рак у женщины. С самого начала врачи не давали никаких оптимистических прогнозов на выздоровление актрисы. Родные вообще практически никак не комментировали его в течение пяти лет. Изредка в прессе появлялась информация, что Заворотнюк не становится лучше, и на фоне химиотерапии ее внешность изменилась до неузнаваемости.

По болезни Анастасия передвигалась на инвалидном кресле, а также ее постоянно сопровождала сиделка. Также у женщины появились проблемы с произношением и памятью. В то же время правая рука знаменитости частично стала неподвижной. Также актриса значительно набрала вес и потеряла волосы из-за гормональных препаратов.

Несмотря на то, что Заворотнюк все еще пыталась проводить время с самой маленькой дочерью, в большинстве своем ею занималась няня.

В апреле 2021 года актриса решила переоформить дом под Москвой на своих детей Анну и Майкла. Известно, что общая площадь коттеджа в селе Крекшино составляет 682 квадратных метра. Он может стоить около 160 миллионов рублей. А вот автомобили Заворотнюк записала на свою маму — Валентину Борисовну.

Ранее "Телеграф" писал, как выглядела Заворотнюк до исчезновения с экранов. Тогда еще никто не подозревал, что Анастасия борется с тяжелым недугом.