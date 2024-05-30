Акторка "Моєї прекрасної няні" померла від раку: що відомо про чоловіка та дітей Анастасії Заворотнюк (фото)

Акторка не була сама в складний період

Упродовж останніх років акторка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк боролась з раком мозку. А сьогодні стало відомо, що вона померла. Протягом тривалої боротьби з онкологією акторку підтримувала її сім'я.

Останні свої роки Заворотнюк жила в заміському будинку в селі Крекшино під Москвою. З нею були поруч найрідніші люди — мама, Валентина Борисівна та чоловік — фігурист Петро Чернишов. "Телеграф" розповість більше про сім'ю акторки.

Чоловік Анастасії Заворотнюк

Стосунки головної акторки "Моєї прекрасної няні" та фігуриста Петра Чернишова почалися на шоу "Танці на льоду" у 2007 році. Анастасія була ведучою цього шоу, а Петро — учасником. Між ними одразу з'явилась "хімія", що помічали навіть глядачі шоу. Взаємна симпатія й стала початком їхніх взаємин. Заради Чернишова, Заворотнюк вирішила закінчити стосунки з Сергієм Жигуновим — колегою по "Моїй прекрасній няні".

Фігурист зробив пропозицію акторці на Сардинії, що в Італії, подарувавши діамантовий перстень. Таємне весілля Заворотнюк з Чернишовим відбулося в Москві, а згодом вони повінчалися у селищі Форос, що в Криму. Це було тихе святкування для близьких.

Петро Чернишов і Анастасія Заворотнюк, Фото з мережі

Петро Чернишов і Анастасія Заворотнюк, Фото з мережі

Цікаво, що була й публічна частина святкування. Анастасію занесли в студію під час шоу "Льодовиковий період" двоє так званих "сватів" — тренер з танців на льоду Олександр Жулін та фігурист Ілля Авербух.

Анастасія Заворотнюк і Олександр Жулін, Фото з мережі

А тодішня суддя шоу Тетяна Тарасова запитала, чи готові вони кохати один одного і в радості, і в горі, на що вони синхронно відповіли: "Згодні". Як бачимо, це запитання стало для них пророчим. Адже згодом їхнє кохання проходило перевірку на міцність, коли у Заворотнюк діагностували рак.

Сам Петро Чернишов будував непогану кар'єру в США, де став п'ятиразовим чемпіоном з фігурного катання. Також він двічі перемагав чемпіонат Чотирьох континентів в танцях на льоду в 2000 та 2002 році.

Разом із відомою американською фігуристкою Наомі Ланг, Чернишов брав участь у зимових Олімпійських іграх 2002 року. Згодом чоловік завершив кар'єру та почав займатися тренерством. А заради Анастасії, фігурист повернувся зі США в Росію. Там він брав участь у різних шоу, пов'язаних з танцями на льоду.

Діти Анастасії Заворотнюк

На момент шлюбу з Чернишовим, у Анастасії вже було двоє дітей: 28-річна Анна та 24-річний Майкл від бізнесмена Дмитра Стрюкова. Старша донька акторки — Анна, народилась у 1996 році. Після її народження Анастасія разом із Стрюковим перебралась до США. Там і пройшло дитинство дівчини. У США вона навчалась у англійській школі.

Утім, згодом, Заворотнюк повернулась у Москву, щоб робити кар'єру, тоді як Анна вступила до місцевого державного університету. Подейкували, що дівчину відрахували за прогули. У 2012 році вона була ведучою програми про шоубізнес "Дістати зірку", а також знялась у кількох серіалах.

Анна Заворотнюк - ведуча "Дістати зірку"

Маючи зіркове прізвище та модельні дані, дівчина почала вести блог у інстаграмі. А у 2017 році Заворотнюк-молодша повернулась до США та почала навчання у престижному університеті Нью-Йорка на продюсера. Там вона і проживала тривалий час. Утім, через хворобу мами, дівчина часто їздила в Росію. Зараз Анна переїхала в Дубаї та активно ділиться своїм життям: багато подорожує, бере участь у модних фотосесіях і обожнює шопінг.

Анна Заворотнюк, Фото: Інстаграм Анни Заворотнюк

Анна Заворотнюк, Фото: Інстаграм Анни Заворотнюк

Анна Заворотнюк, Фото: Інстаграм Анни Заворотнюк

А от син Заворотнюк — Майкл є повною протилежністю Анни. Він практично не веде свої соцмережі. Хлопець тривалий час жив у США, але навчався у Москві на міжнародно-правовому факультеті. У пресі писали, що згодом хлопець поїхав вчитися у правовий коледж у США.

Утім, дізнавшись про онкологію матері, повернувся в Росію. У своєму інстаграмі Майкл періодично публікує анонси своїх пісень. Також він грає на гітарі та пише музику.

Майкл Заворотнюк, Фото: Інстаграм Майкла Заворотнюка

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов також хотіли спільну дитину, тож активно над цим працювали. Утім, протягом 10 років Анастасії не вдавалося завагітніти. Тож вони з Петром вирішили зробити штучне запліднення. Заворотнюк таки завагітніла завдяки ЕКО й народила доньку Мілану. Зараз їй 5 років.

Подружжя з дитиною, Фото з мережі

Онкологія Заворотнюк

Утім, вже за кілька місяців після народження дитини, у неї виявили онкологію. Медики висловлювали припущення, що саме гормональне стимулювання під час ЕКО могло спричинити рак у жінки. З самого початку лікарі не давали жодних оптимістичних прогнозів на одужання акторки. Рідні взагалі практично ніяк не коментували її протягом п'яти років. Зрідка у пресі з'являлась інформація, що Заворотнюк не стає краще, й на фоні хімієтерапії її зовнішність змінилась до невпізнанності.

Через хворобу Анастасія пересувалась на інвалідному візку, а також її постійно супроводжувала доглядальниця. Також у жінки з'явилися проблеми з вимовою та пам'яттю. Водночас права рука знаменитості частково стала нерухомою. Також акторка значно набрала вагу та втратила волосся через гормональні препарати.

Попри те, що Заворотнюк все ще намагалась проводити час з найменшою донькою, здебільшого нею займалась няня.

У квітні 2021 року акторка вирішила переоформити дім під Москвою на своїх дітей — Анну та Майкла. Відомо, що загальна площа котеджу в селі Крекшино сягає 682 квадратних метри. Він може коштувати приблизно 160 мільйонів рублів. А от автівки, Заворотнюк записала на свою маму — Валентину Борисівну.

Раніше "Телеграф" писав, як виглядала Заворотнюк до того, як зникла з екранів. Тоді ще ніхто не підозрював, що Анастасія бореться з важкою недугою.