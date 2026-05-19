Из преступника в правозащитники: как московского агента продвигают к европейской премии

Рубен Варданян, экс-глава пророссийского сепаратистского образования в Карабахе, осуждённый на 20 лет за терроризм, военные преступления и умышленные убийства, выдвинут на премию Вацлава Гавела в области прав человека 2026 г. Это ежегодная правозащитная премия Совета Европы, которую присуждает ПАСЕ совместно с Библиотекой Вацлава Гавела.

Ирония в выдвижении Варданяна на премию ПАСЕ заключается в том, что это самая структура в июле 2025 г. призывала ввести санкции против связанных с РФ влиятельных лиц, включая самого Варданяна. Таким образом Европа противоречит своей же генеральной линии. С одной стороны ЕС с 2022 г. направляет Украине более €200 млрд в борьбе с военной машиной Кремля, а с другой – закрывает глаза на номинацию российского агента. Выдвижение пешки Путина на европейскую правозащитную арену выглядит как демонстративный плевок Москвы в лицо Европе. Это попытка обесценить саму идею прав человека, превратив авторитетную премию в инструмент политической провокации.

И это далеко не первая попытка Кремля использовать европейские институты и правозащитную лексику против самой Европы. В 2024 г. Россия пыталась номинировать Варданяна на Нобелевскую премию мира за "развитие мирных инициатив". Эта инициатива была встречена резкой критикой и вызвала широкий международный резонанс. 123 парламентария из Латвии, Литвы, Украины и Румынии подняли настоящий политический шум, открыто назвав Варданяна "кошельком Путина", а его номинацию неприемлемой. "Подобное выдвижение, продвигаемое подконтрольными властям РФ СМИ, является частью кампании по отвлечению внимания от одного из тех людей, наиболее вовлеченных в схему отмывания денег Кремля", — отмечало в апреле 2024-го года ABC, одно из крупнейших изданий Испании.

Скандальная биография Варданяна говорит сама за себя. Российский миллиардер, приближенный к Путину, известен руководством российской оффшорной компанией "Тройка Диалог". Согласно расследованию OCCRP, через эту компанию тайно переводились деньги самым влиятельным людям России, например другу Путина Сергею Ролдугину. С 2006 по 2013 гг. по счетам созданных Варданяном оффшорных сетей прошло больше $4,6 млрд. Впоследствии в 2019 г. 22 депутатов Европарламента призвали ЕС ввести санкции против кошелька российской элиты. Помимо этого, в январе 2022 г. Варданян, как и другие приближенные к Путину, был включен в проект новых санкций США.

Варданян — приспешник Кремля, причастный к войне против Украины. Во всех своих интервью он демонстративно отказывается от осуждения российской агрессии и отрицает убийство украинского народа. Официальный Киев еще в 2020 г. ввел против него санкции. А в июне 2023 г. по инициативе СБУ он был включен в базу пособников российской агрессии "Миротворец" с характеристикой: "подлежит немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО".

Международные СМИ с 2023 г. неоднократно указывали на его связи с Москвой:

24.01.23 Washington Times: "Варданян, один из богатейших людей России, близок к Путину . Сейчас Кремль готовит Варданяна на место премьера Армении Пашиняна".

. Сейчас Кремль готовит Варданяна на место премьера Армении Пашиняна". 30.01.23 Politico: "Варданян имеет хорошие связи в Москве. Все российские олигархи действуют с милости Путина, и по этой причине не может быть никаких сомнений в том, что Варданян — человек Кремля , что признало украинское правительство, когда ввело против него санкции".

, что признало украинское правительство, когда ввело против него санкции". 25.06.23 Forbes: " Варданян пользуется благословением Москвы … Немыслимо, чтобы Варданяну был предложен руководящий пост без настояний Москвы…".

… Немыслимо, чтобы Варданяну был предложен руководящий пост без настояний Москвы…". 30.04.24 Newsmax: "Его тесные связи с российским президентом принесли ему прозвище "кошелек Путина""

29.07.25 хорватский ресурс Net.hr: "Варданян известен как "банкомат Путина", человек, который помогал российскому президенту и его ближайшему окружению наживать богатство незаконными путями"

Выдвижение такого человека, как Варданян, на правозащитную премию Европы — это абсурд, который потенциально может дискредитировать саму премию. Для него же это удобный способ отмыть свою мрачную биографию и переупаковать себя из образа "преступника" в "правозащитника". ЕС должен немедленно заблокировать выдвижение Варданяна и не допустить, чтобы европейская правозащитная премия стала инструментом репутационного отбеливания кремлевского агента.