Із злочинця в правозахисники: як московського агента просувають до європейської премії

Рубен Варданян, ексглава проросійського сепаратистського утворення в Карабаху, засуджений на 20 років за тероризм, військові злочини і вбивства, висунутий на премію Вацлава Гавела в галузі прав людини 2026 р. Це щорічна правозахисна премія Ради Європи, яку присуджує ПАСЕ спільно з Бібліотекою Вацлава Гавела.

Іронія у висуненні Варданяна на премію ПАСЕ полягає в тому, що ця ж структура в липні 2025 р. закликала ввести санкції проти пов’язаних з РФ впливових осіб, включаючи самого Варданяна. Таким чином Європа суперечить своїй же генеральній лінії. З однієї сторони ЄС з 2022 р. спрямовує в Україну понад 200 млрд євро на боротьбу з військовою машиною Кремля, а з іншою – закриває очі на номінацію російського агента. Висунення пішки Путіна на європейську правозахисну арену виглядає як демонстративний плювок Москви в обличчя Європі. Це спроба знецінити саму ідею прав людини, перетворивши авторитетну премію на інструмент політичної провокації.

І це далеко не перша спроба Кремля використати європейські інститути і правозахисну лексику проти самої Європи. В 2024 р. Росія намагалася номінувати Варданяна на Нобелевську премію світу за "розвиток мирних ініціатив". Ця ініціатива була зустрінута різкою критикою і викликала широкий міжнародний резонанс. 123 парламентарії Латвії, Литви, України та Румунії підняли справжній політичний шум, відкрито назвавши Варданяна "гаманцем Путіна", а його номінація неприйнятною. "Подібне висунення, яке просувається підконтрольними владі РФ ЗМІ, є частиною кампанії по відверненню уваги від одного з тих людей, які найбільш залучені у схему відмивання грошей Кремля", — зазначало у квітні 2024-го року ABC, одне із найбільших видань Іспанії.

Скандальная біографія Варданяна говорить сама за себе. Російський мільярдер, наближений до Путіна, відомий керівництвом російської офшорної компанії "Трійка Діалог". Згідно з розслідуванням OCCRP, через цю компанію таємно переводилися гроші найвпливішим людям Росії, наприклад другу Путіна Сергію Ролдугіну. С 2006 по 2013 рр. рахунками створених Варданяном офшорних мереж пройшло більше $4,6 млрд. Згодом у 2019 р. 22 депутати Європарламенту закликали ЄС ввести санкції проти гаманця російської еліти. Окрім цього, у січні 2022 року Варданян, як і інші наближені до Путіна, був включений в проект нових санкцій США.

Варданян — поплічник Кремля, причетний до війни проти України. У всіх своїх інтерв'ю він показово заперечує російську агресію та вбивство українського народу. Офіційний Київ ще у 2020 році увів проти нього санкції. А в червні 2023 р. за ініціативою СБУ він був включений в базу поплічників російської агресії "Миротворець" з характеристикою "підлягає негайному затриманню і передачі правоохоронним органам України або країн НАТО".

Міжнародні ЗМІ з 2023 р. неодноразово вказували на його зв'язок з Москвою:

• 24.01.2023 Washington Times: "Варданян, один із багатих людей Росії, близький до Путіна. Зараз Кремль готує Варданяна на місце прем'єра Вірменії Пашиняна".

• 30.01.2023 Politico: "Варданян має хороші зв'язки в Москві. Усі російські олігархи діють з милості Путіна, і з цієї причини не може бути ніяких сумнівів у тому, що Варданян — людина Кремля, що визнав український уряд, коли ввів проти нього санкцій".

• 25.06.2023 Forbes: "Варданян користується благословенням Москви… Не думаємо, щоб Варданяну був запропонований керівний пост без відома Москви…".

• 30.04.2024 Newsmax: "Його тісні зв’язки з російським президентом принесли йому прізвисько "гаманець Путіна".

• 29.07.2025 хорватський ресурс Net.hr: "Варданян відомий як "банкомат Путіна", людина, яка допомагала російському президенту та його найближчому оточенню наживати багатство незаконними шляхами".

Висунення такої людини, як Варданян, на правозахисну премію Європи — це абсурд, який потенційно може дискредитувати саму премію. Для нього це зручний спосіб відбілити свою темну біографію і переупакувати себе з образу "злочинця" в "правозахисника". ЄС повинен негайно заблокувати висунення Варданяна і не допустити, щоб європейська правозахисна премія стала інструментом репутаційного відбілювання кремлівського агента.