Замораживать или варить варенье: как лучше заготовить клубнику на зиму
Есть несколько проверенных способов сохранить клубнику на зиму с максимумом пользы и вкуса
Сезон клубники короткий. Он длится с мая по июнь, и именно в это время ягода самая ароматная, сочная и сладкая. При всех достоинствах клубника очень быстро портится под действием влаги или высоких температур. Поэтому важно знать, как сохранить ее и заготовить на зиму с максимумом пользы и вкуса. Рассказываем, как это сделать правильно.
Как заморозить клубнику
Замораживание меньше влияет на вид и свойства ягод. При правильной подготовке ягода сохраняет форму, цвет и значительную часть витаминов. А еще замороженные ягоды пригодятся для украшения выпечки, приготовления мороженого, смузи и желе.
Для замораживания выбирайте только спелые и неповрежденные ягоды.
- Промойте клубнику и оставьте стекать в дуршлаг, затем переложите на бумажное полотенце и хорошо обсушите.
- Удалите плодоножки и разложите ягоды на противне или подносе в один слой, чтобы они не касались друг друга. Это предотвратит слипание.
- Поставьте поднос в морозильную камеру на 2–3 часа.
- После этого пересыпьте ягоды в герметичные пакеты или контейнеры для замораживания.
Если морозильная камера небольшая, можно заморозить клубнику в виде пюре. Так она занимает гораздо меньше места, а по вкусу ничем не уступает целым ягодам.
Помойте и просушите клубнику, а затем измельчите ее блендером или разомните вилкой. При измельчении по желанию можно добавить немного лимонного сока или ванильного сахара для аромата. Перелейте пюре в силиконовые формочки для льда или небольшие контейнеры и заморозьте.
Как готовить варенье из клубники
Еще один способ заготовить клубнику на зиму – приготовить из нее варенье. Есть много способов сделать это. Один из самых простых и быстрых рецептов – варенье из перетертой клубники. Этот способ не предусматривает термическую обработку, а значит, клубника сохраняет живой вкус, аромат и максимум витаминов. Но хранить такое варенье нужно в холодильнике. Из 1 кг клубники выходит примерно 2 банка по 800 г.
Ингредиенты:
- 1 кг клубники;
- 1 кг сахара.
Приготовление:
- Тщательно промойте ягоды под проточной водой, обсушите на полотенце. Затем удалите плодоножки.
- Небольшими порциями разомните клубнику. Перекладывайте в миску. Не используйте блендер, так как он превратит ягоды в однородное пюре, а в настоящем варенье должны быть кусочки.
- Смешайте размятые ягоды с выделившимся соком.
- Постепенно всыпайте сахар, постоянно помешивая, до полного растворения. Оставьте 2–3 столовые ложки сахара — они понадобятся позже.
- Простерилизуйте банки.
- Разложите варенье по банкам и сверху присыпьте оставшимся сахаром. Он образует "сахарную пробку", которая защитит варенье от плесневения и скисания.
- Закройте банки крышками и храните в холодильнике.