Замораживать или варить варенье: как лучше заготовить клубнику на зиму

Есть несколько проверенных способов сохранить клубнику на зиму с максимумом пользы и вкуса

Сезон клубники короткий. Он длится с мая по июнь, и именно в это время ягода самая ароматная, сочная и сладкая. При всех достоинствах клубника очень быстро портится под действием влаги или высоких температур. Поэтому важно знать, как сохранить ее и заготовить на зиму с максимумом пользы и вкуса. Рассказываем, как это сделать правильно.

Как заморозить клубнику

Замораживание меньше влияет на вид и свойства ягод. При правильной подготовке ягода сохраняет форму, цвет и значительную часть витаминов. А еще замороженные ягоды пригодятся для украшения выпечки, приготовления мороженого, смузи и желе.

Для замораживания выбирайте только спелые и неповрежденные ягоды.

Промойте клубнику и оставьте стекать в дуршлаг, затем переложите на бумажное полотенце и хорошо обсушите.

Удалите плодоножки и разложите ягоды на противне или подносе в один слой, чтобы они не касались друг друга. Это предотвратит слипание.

Поставьте поднос в морозильную камеру на 2–3 часа.

После этого пересыпьте ягоды в герметичные пакеты или контейнеры для замораживания.

Если морозильная камера небольшая, можно заморозить клубнику в виде пюре. Так она занимает гораздо меньше места, а по вкусу ничем не уступает целым ягодам.

Помойте и просушите клубнику, а затем измельчите ее блендером или разомните вилкой. При измельчении по желанию можно добавить немного лимонного сока или ванильного сахара для аромата. Перелейте пюре в силиконовые формочки для льда или небольшие контейнеры и заморозьте.

Клубничное варенье. Фото zhyttia.com.ua

Как готовить варенье из клубники

Еще один способ заготовить клубнику на зиму – приготовить из нее варенье. Есть много способов сделать это. Один из самых простых и быстрых рецептов – варенье из перетертой клубники. Этот способ не предусматривает термическую обработку, а значит, клубника сохраняет живой вкус, аромат и максимум витаминов. Но хранить такое варенье нужно в холодильнике. Из 1 кг клубники выходит примерно 2 банка по 800 г.

Ингредиенты:

1 кг клубники;

1 кг сахара.

Приготовление: