Идеальный выбор для пожилых: почему эксперты рекомендуют купить именно этот автомобиль

Денис Подставной
Пожилой мужчина за рулем. Фото Pexels

Даже последние модели можно найти по привлекательной цене

Выбор автомобиля во многом зависит от возраста водителя, ведь приоритеты в 20 и в 70 лет кардинально отличаются. Для водителей постарше на первый план часто выходят простота и удобство машины.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Nowosci, рассказывает о том, какой автомобиль может подойти пожилому человеку. В материале отмечается, что пожилые водители обычно ценят следующие параметры машины: высокую посадку, широкие дверные проемы, наличие поясничной поддержки, автоматическую КПП и мягкую подвеску.

Одним из "топовых" вариантов, который подойдет таким водителям, по мнению журналистов, является Volkswagen Golf.

Volkswagen Golf. Фото - Википедия

Достоинства автомобиля:

Хотя это и не внедорожник, Golf считается образцом эргономики. Сиденья удобны и имеют широкие возможности регулировки, позволяя настроить положение за рулем под свои потребности. Багажника объемом 381 литр достаточно для поездок на выходные. Модель оснащена системой Travel Assist, которая помогает при движении в пробках и на трассе.

Цены на модели от 2018 года выпуска на вторичном рынке стартуют от 10 тысяч долларов. За самые свежие модели могут попросить от 30 тысяч долларов.

