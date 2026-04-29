Идеальный выбор для пожилых: почему эксперты рекомендуют купить именно этот автомобиль

Даже последние модели можно найти по привлекательной цене

Выбор автомобиля во многом зависит от возраста водителя, ведь приоритеты в 20 и в 70 лет кардинально отличаются. Для водителей постарше на первый план часто выходят простота и удобство машины.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Nowosci, рассказывает о том, какой автомобиль может подойти пожилому человеку. В материале отмечается, что пожилые водители обычно ценят следующие параметры машины: высокую посадку, широкие дверные проемы, наличие поясничной поддержки, автоматическую КПП и мягкую подвеску.

Одним из "топовых" вариантов, который подойдет таким водителям, по мнению журналистов, является Volkswagen Golf.

Volkswagen Golf.

Достоинства автомобиля:

Хотя это и не внедорожник, Golf считается образцом эргономики. Сиденья удобны и имеют широкие возможности регулировки, позволяя настроить положение за рулем под свои потребности. Багажника объемом 381 литр достаточно для поездок на выходные. Модель оснащена системой Travel Assist, которая помогает при движении в пробках и на трассе.

Цены на модели от 2018 года выпуска на вторичном рынке стартуют от 10 тысяч долларов. За самые свежие модели могут попросить от 30 тысяч долларов.

