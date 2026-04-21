Лучший "женский" автомобиль продают немного дороже нового iPhone: как он выглядит и сколько стоит

Машину выбрали лучшей женщины-автоэксперты

Лучший "женский" автомобиль (по версии Worldwide Car of the Year) можно начинать рассматривать к покупке, если в кармане имеется всего несколько тысяч долларов. Некоторые предложения на вторичном рынке лишь немногим превышают ценник нового iPhone 17 Pro Max.

Об этом сообщает "Телеграф". Так, согласно анализу объявлений на сайте Auto Ria, в настоящий момент цены на подержанный Nissan Leaf, который был признан лучшим "женским" (а также самым практичным для повседневных потребностей) автомобилем, начинаются с отметки примерно 3 500 — 4 000 долларов (150-175 тысяч гривен).

Цены на Nissan Leaf в Украине

За эти деньги чаще всего предлагают модели 2011-2014 годов выпуска (1 поколение).

Для сравнения, цена на iPhone 17 Pro Max (2TB) у большинства официальных ресейлеров Apple в Украине составляет 110 тысяч гривен.

