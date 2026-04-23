Бегите как от огня: каких авто с пробегом следует избегать (ТОП)

Репутация модели не всегда коррелирует с ее фактическим техническим состоянием

Покупка подержанного автомобиля часто сопряжена с рисками. Особенно, когда идет речь о машинах, которые автоэксперты окрестили "рискованными" для покупки на авторынке.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Motoryzacja.Interia, рассказывает о списке автомобилей, с которыми следует быть внимательными при покупке. По мнению авторов материала, возглавляет список "подозрительных" на вторичном рынке Peugeot 3008.

Также в топ входят:

Opel Insignia — 19,4% автомобилей не проходят техосмотр

Jeep Compass — 16,1%

Ford Focus — 22,5%

Opel Astra — 27,5%

Эти модели хорошо известны на рынке подержанных автомобилей, часто выбираются в качестве семейных или служебных автомобилей.

Также в антирейтинге фигурируют Ford Mustang и Honda Civic, что может быть удивительно, учитывая их рыночную репутацию. Но данные показывают, что репутация модели не всегда коррелирует с ее фактическим техническим состоянием.

Напомним, ранее мы писали о том, что появились фото одного из первых Mercedes S320 в Украине.