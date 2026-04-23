Бегите как от огня: каких авто с пробегом следует избегать (ТОП)
Репутация модели не всегда коррелирует с ее фактическим техническим состоянием
Покупка подержанного автомобиля часто сопряжена с рисками. Особенно, когда идет речь о машинах, которые автоэксперты окрестили "рискованными" для покупки на авторынке.
"Телеграф", ссылаясь на сайт Motoryzacja.Interia, рассказывает о списке автомобилей, с которыми следует быть внимательными при покупке. По мнению авторов материала, возглавляет список "подозрительных" на вторичном рынке Peugeot 3008.
Также в топ входят:
- Opel Insignia — 19,4% автомобилей не проходят техосмотр
- Jeep Compass — 16,1%
- Ford Focus — 22,5%
- Opel Astra — 27,5%
Эти модели хорошо известны на рынке подержанных автомобилей, часто выбираются в качестве семейных или служебных автомобилей.
Также в антирейтинге фигурируют Ford Mustang и Honda Civic, что может быть удивительно, учитывая их рыночную репутацию. Но данные показывают, что репутация модели не всегда коррелирует с ее фактическим техническим состоянием.
