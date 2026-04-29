Ідеальний вибір для літніх людей: чому експерти рекомендують купити саме цей автомобіль

Навіть останні моделі можна знайти за привабливою ціною

Вибір автомобіля багато в чому залежить від віку водія, адже пріоритети у 20 та 70 років кардинально відрізняються. Для старших водіїв на перший план часто виходять простота і зручність машини.

"Телеграф", посилаючись на сайт Nowosci, розповідає про те, який автомобіль може підійти літній людині. У матеріалі наголошується, що літні водії зазвичай цінують такі параметри машини: високу посадку, широкі дверні отвори, наявність поперекової підтримки, автоматичну КПП та м’яку підвіску.

Одним із "топових" варіантів, який підійде таким водіям, на думку журналістів, є Volkswagen Golf.

Volkswagen Golf. Фото — Вікіпедія

Переваги автомобіля:

Хоча це і не позашляховик, Golf вважається взірцем ергономіки. Сидіння зручні та мають широкі можливості регулювання, дозволяючи налаштувати положення за кермом під свої потреби. Багажника об’ємом 381 л достатньо для поїздок на вихідні. Модель оснащена системою Travel Assist, яка допомагає під час руху в пробках та на трасі.

Ціни на моделі від 2018 року випуску на вторинному ринку стартують від 10 тисяч доларів. За найсвіжіші моделі можуть попросити від 30 тисяч доларів.

