Топ для пенсионера: эксперты назвали достойное авто, у которого не "кусается" ценник

Денис Подставной
Пожилой мужчина за рулем. Фото Pexels

Машина имеет компактные размеры, но хороший багажник

Со временем автомобильные предпочтения неизбежно меняются: вместо лишних "лошадей" и сложных технологий люди начинают ценить мягкость хода и простоту в деталях. Именно эти критерии должны стать решающими, если машина подбирается для человека в возрасте.

"Телеграф" ссылаясь на сайт Nowosci, рассказывает о том, какой автомобиль может подойти пожилому человеку. По мнению автоэкспертов, список "must-have" характеристик для людей старшего возраста возглавляют эргономика и удобный доступ в салон (широкие дверные проемы). Чтобы поездки приносили удовольствие, автомобиль должен быть оснащен "автоматом" и анатомическими креслами, а мягкая подвеска должна эффективно гасить вибрации от дорожных неровностей.

Один из хороших вариантов, который может подойти пожилым водителям, является Ford Focus.

Ford Focus. Фото - Википедия

Достоинства машины:

Этот автомобиль имеет компактные размеры. Благодаря своим небольшим габаритам он идеально подходит для езды по городу и за его пределами. У него вместительный багажник, идеально подходящий для хранения продуктов и багажа.

Цены в Украине:

На вторичном рынке в Украине цены на Ford Focus (1 поколение) стартуют от 1000-1500 долларов, а за более свежие модели (~ 2020 год) в среднем придется отдать от 11-15 тысяч долларов.

