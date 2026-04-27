Эксперты назвали один из лучших автомобилей для пенсионеров: сколько он стоит и чем хорош

При выборе автомобиля для разных групп граждан следует учитывать их потребности. Так, например, у водителей постарше приоритеты могут заметно отличаться от молодых.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Nowosci, рассказывает о том, какой автомобиль может подойти пожилому человеку. Для данной категории граждан обычно важны следующие параметры машины: высокая посадка, широкие дверные проемы, наличие поясничной поддержки, автоматическая КПП и мягкая подвеска. Но прежде всего автомобиль для пожилых людей должен быть интуитивно понятным.

Одним из лучших вариантов, который подойдет таким водителям, по мнению журналистов, является Toyota Corolla.

Этот автомобиль идеально подходит для езды по городу и пользуется огромной популярностью благодаря своей надежности. Парковочные датчики и камера заднего вида упрощают управление. Сиденья имеют удобную анатомическую форму, а руль прост в использовании. Объем багажника хэтчбека составляет 361 литр, а универсала — 596 литров. Corolla оснащена полным пакетом Toyota Safety Sense, включая систему предупреждения о фронтальном столкновении и адаптивный круиз-контроль.

Цена за относительно свежие модели (от 2018 года) на вторичном рынке прямо сейчас стартует от 8 тысяч долларов.

Цена Toyota Corolla

