Топ для пенсіонера: експерти назвали гідне авто, у якого не "кусається" цінник

Машина має компактні розміри, але гарний багажник

З часом автомобільні уподобання неминуче змінюються: замість зайвих "коней" та складних технологій люди починають цінувати м’якість ходу та простоту в деталях. Саме ці критерії мають стати вирішальними, якщо машина підбирається для людини у віці.

"Телеграф" посилаючись на сайт Nowosci, розповідає про те, який автомобіль може підійти літній людині. На думку автоекспертів, список "must-have" характеристик для людей старшого віку очолюють ергономіка та зручний доступ до салону (широкі дверні отвори). Щоб поїздки приносили задоволення, автомобіль має бути оснащений "автоматом" та анатомічними кріслами, а м’яка підвіска має ефективно гасити вібрації від дорожніх нерівностей.

Один з хороших варіантів, який може підійти літнім водіям, є Ford Focus.

Форд Фокус. Фото — Вікіпедія

Переваги машини:

Цей автомобіль має компактні розміри. Завдяки своїм невеликим габаритам він ідеально підходить для їзди містом та за його межами. Він має місткий багажник, що ідеально підходить для зберігання продуктів і багажу.

Ціни в Україні:

На вторинному ринку в Україні ціни на Ford Focus (1 покоління) стартують від 1000-1500 доларів, а за свіжіші моделі (~ 2020 рік) у середньому доведеться віддати від 11-15 тисяч доларів.

