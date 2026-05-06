Эксперты назвали идеальное авто для пенсионера: есть один важный минус (фото)

Денис Подставной
Пожилой мужчина за рулем. Фото Коллаж "Телеграфа"

Модель, выбранная экспертами, имеет высокий уровень безопасности

С возрастом многие водители перестают гнаться за мощностью и сложными технологиями, а предпочитают этому комфорт и удобство. Это необходимо учитывать перед покупкой машины, которая должна соответствовать главным запросам.

"Телеграф", ссылаясь на экспертов портала Nowosci, рассказывает о том, какой автомобиль может подойти пожилому человеку. По мнению специалистов, хорошее авто для водителя в возрасте должно иметь широкие двери и мягкую подвеску, чтобы не трясло на кочках. Также из предпочтительных опций выделяют автоматическую коробку и удобные кресла, которые поддерживают спину. В этом возрасте простота управления становится гораздо важнее скорости.

Один из хороших вариантов, который может подойти пожилым водителям, является Renault Arkana.

Renault Arkana. Фото - Википедия

Достоинства машины:

Автоєксперты отмечают, что данный кроссовер, идеально подходит как для езды по городу, так и для дальних поездок. Высокий уровень безопасности и богатое оснащение делают его комфортабельным вариантом для пожилых людей.

Цена: главным недостатком авто на данный момент можно считать его стоимость, который на вторичном рынке стартует от 13-15 тысяч долларов, поскольку сама по себе модель еще довольно свежая.

Цены на Renault Arkana
