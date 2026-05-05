Обходите десятой дорогой: названо самое рискованное для покупки подержанное авто (фото)

Денис Подставной
Машины на автостоянке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ценники на данные модели могут быть довольно демократичными

Приобретение автомобиля — єто важній процесс, особенно, если речь идет о сделке на вторичном рынке. К тому же есть автомобили, к которым, по мнению экспертов, следует подходить с еще большей осторожностью перед покупкой.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Motoryzacja.Interia, рассказывает о самом "болеющем" авто на "вторичке". В материале указывается, что перед тем как выбрать лидера антирейтинга эксперты осмотрели тысячи подержаных авто и пришли к выводу, что наибольший риск технических проблем наблюдается у автомобилей Peugeot 3008.

Peugeot 3008
Peugeot 3008. Фото - Википедия

Справка: Peugeot 3008 — компактный кроссовер, выпускаемый под маркой Peugeot. Впервые был представлен в сентябре 2008 года на Парижском автосалоне.

Отметим, что в настоящий момент (май 2026 года) ценники на Peugeot 3008 на вторичном рынке Украины стартуют примерно от 5 тысяч долларов (модели ~ 2009-2011 года).

Цены на Peugeot 3008

