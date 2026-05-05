Первое авто без "сюрпризов": названа модель, которая подойдет новичку и не разорит на ремонтах

Покупка машины с пробегом — событие, требующее предельной внимательности, особенно если это ваш первый автомобиль. К счастью, на рынке есть "безопасные" модели, которые позволят новичку войти в мир вождения без бесконечных визитов на СТО и лишних трат.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Motoryzacja.Interia, рассказывает о том, какой подержанный автомобиль может подойти новичку. Как отмечают авторы статьи, на вторичном рынке всегда можно найти верную "рабочую лошадку" на долгие годы или нарваться на автохлам, ремонт которого уже через пару месяцев вытянет из вас больше денег, чем вы отдали при покупке.

Однако существуют наименее "капризные" варианты, которые рекомендуют автомеханике. Один из таких — Volkswagen Passat B8.

Volkswagen Passat B8. Фото - Википения

Достоинства машины:

По словам экспертов, на протяжении десятилетий Passat был популярным выбором для семей, ищущих просторный автомобиль среднего класса, обслуживание которого не обходится в целое состояние. Восьмое поколение, выпускаемое с 2014 года, продолжает эту традицию. Даже модели с пробегом более 100 000 км заслуживают внимания, если они регулярно проходили техническое обслуживание.

"Passat может прослужить очень долго и без серьезных неожиданностей, а дополнительным преимуществом является то, что он хорошо известен практически всем автосервисам", — говорится в статье.

При покупке Passat автомеханики рекомендуют рассмотреть версию с механической коробкой передач.

Цены:

Стоимость Volkswagen Passat B8 (от 2014 года с ручной коробкой передач) на вторичном рынке в Украине стартует примерно от 10 тысяч долларов.

Цены на Volkswagen Passat B8

