В Украине состоялся первый публичный показ драмы "Буча"

В рамках украинского фестиваля документального кино Cinema for Victory прошел первый публичный показ одного из самых скандальных художественных фильмов "Буча". Его показ пытались сорвать в США, об этом "Телеграфу" рассказывал сценарист и продюсер картины Александр Щур.

В Украине у этой картины тоже специфическая история. Стоило продюсеру еще год назад опубликовать первый трейлер и объявить о начале работы над этим фильмом, как на него посыпалась масса упреков как от коллег, так и от потенциальных зрителей. Продюсера обвиняли в том, что он лишь хайпует на этой теме и сейчас совсем не время снимать и показывать такие картины. Дескать, для этого должно пройти время — лет пять, а то и десять, чтобы все это переварилось. А кроме этого Александру Щуру досталось и за то, что он раньше сотрудничал с "Квартал 95" и был автором комедий. В частности, он был одним из сценаристов фильма "Я, Ты, Он. Она". При этом, большинство хейтеров даже не видели картину. Их она раздражает заочно.

После показа многим стало понятно, что упреки были напрасны. Эта драма снята по мотивам реальных историй, которые произошли с украинцами в оккупированных Буче, Ворзеле и других городах-спутниках Киева. Среди них и рассказ о семье композитора Ивана Поклада. Он вместе с женой Светланой и ее мамой почти две недели провели в подвале собственного дома в Ворзеле. Однако главные герои не они, а волонтер, который помог выехать с оккупированной территории им и еще многим другим украинцам. Поскольку он гражданин Казахстана, россияне пропускали его через свои блокпосты и, благодаря этому, он смог многих спасти.

Картина оказалась не настолько жестокой, как можно было себе представить. Все зверства, которые творили на оккупированной территории россияне здесь показаны очень аккуратно. Ты слышишь выстрел или крик, но действие происходит в таких случаях за кадром и ты просто домысливаешь, что произошло — расстрел или изнасилование.

По словам Александра Щура это было сделано сознательно, чтобы у картины не было жестких возрастных ограничений, которые получают при прокате фильмы с повышенной жестокостью. Это ограничивает количество сеансов и время показа. А у создателей цель, чтобы этот фильм увидело как можно больше людей.

И надо сказать, что на фоне документальных картин об этой войне, которые стали появляться в кинотеатрах и на телеэкранах, "Буча" довольно щадящий фильм. Все-таки, одна из целей этого фильма не запугать зрителя, а показать, насколько жестоки и бездумны россияне. Конечно же в фильм вошли истории, которые превратились уже в начале войны в мемы. Особенно, когда оккупанты стараются утащить за собой все, что есть в домах — от бытовой техники, до унитазов.

Однако не все враги также тупы, как показаны их рядовые солдаты. Здесь же есть и каста офицеров ФСБ, которыми командует полковник в исполнении актера Вячеслава Довженко. Они чувствуют себя элитой и некими наследниками или продолжателями традиций белогвардейских офицеров. Точнее тех образов, которые нам знакомы по старым советским фильмам о гражданской войне. Эти люди слушают классическую музыку, а некоторые даже играют на фортепиано. Но этот аристократический налет с них слетает тут же, когда речь заходит об Украине. С тем же полковником тут случается истерика, потому что в голове включились их скрепы — для него нет такой страны и такого народа как украинцы. Не случайно все офицеры ФСБ одеты здесь в черные кители и они очень сильно напоминают парадную форму СС.

Кроме этой параллели здесь еще много других метафор и аллюзий. Главная из них, это дорога по которой ездит туда и обратно машина волонтера. Ее часто используют и в других фильмах, но от этого она хуже не стала. Этот переезд выглядит как транспортировка душ из мира живых в мир мертвых. Хотя, учитывая, что это путь с оккупированной территории, то скорее наоборот. И эта метафора напрямую связана с той, которая звучит в начале картины. Когда будущий волонтер стоя на горе читает "Божественную комедию" Данте. Звучит отрывок о том, что герою предстоит спуститься в ад.

Вячеслав Довженко в роли полковника ФСБ

Зло в этой картине, благодаря актерскому мастерству Довженко, выглядит здесь изощренно. Это не прямолинейный глянцевый антагонист из марвеловских историй и от того еще более страшный, чем обычный рисованный монстр. Он даже не гнушается привести своей дочери в подарок белоснежные кроссовки о которых она мечтала. Только он их не купил, а снял с убитой. И страшно становится от таких вещей, когда лучше понимаешь, что за люди напали на нашу страну. Они могут изображать из себя аристократов, кичиться своей историей, музыкой и литературой. Но только эти знания просто наносное и людьми оно их не сделало. Возможно, после этой картины западная публика, да и некоторые в Украине, лишатся тех иллюзий в которых они до сих пор пребывают относительно россиян.