Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего специально для "Телеграфа" объяснил, почему чрезвычайно многое зависит от нас самих

По состоянию на сегодня Украина де-факто имеет отсутствие американской помощи. Соответственно – для ЕС открывается возможность и подать политический сигнал, и реально усилиться.

Учитывая объемы поддержки, которую мы имели от США, встает вопрос устойчивости Украины. Нам нужны боеприпасы, прочие расходные материалы для активных боевых действий на фронте.

Европе крайне невыгодно поражение Украины, выход на переговорный процесс, если такой будет, со слабых позиций для нашей страны. Кроме того, ЕС важно продемонстрировать свою способность принимать решения, на фоне того, что в ряде европейских стран усиливаются голоса критиков помощи Украине.

На данный момент мы видим тактическую помощь от европейцев, но не новые большие объемы техники или вооружений, которые могли бы кардинально изменить ситуацию на фронте. То, что получаем сейчас – это скорее для удержания нынешних позиций.

От украинского политического руководства, а также от наших партнеров зависит, будет ли второй этап – и каким он будет.

С точки зрения среднесрочной перспективы подписываются договоры об оборонном сотрудничестве. Это хорошо, потому что в большинстве из них содержаться нормы о развитии производства вооружений и техники на территории Украины или совместно с Украиной. Но создание производства – это перспектива месяцев, а то и лет.

С точки зрения же "здесь и сейчас" речь идет о преодолении снарядного голода, о поставках необходимых вооружений, чтоб удерживать линию фронта. И о восполнении, в том числе техникой, Сил обороны Украины.

В случае получения подобных пакетов помощи и удачного их использования, возможен второй этап. Но на данный момент чрезвычайно много зависит именно от нас.

Во-первых, насколько сможем эффективно распорядиться уже полученными объемами помощи. Во-вторых, насколько сможем увеличить объемы и номенклатуру поставляемой военной помощи.