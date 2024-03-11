Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому надзвичайно багато залежить від нас самих

На сьогодні Україна де-факто має відсутність американської допомоги. Відповідно – для ЄС відкривається можливість і подати політичний сигнал, і реально посилитися.

Враховуючи обсяги підтримки, яку ми мали від США, постає питання стійкості України. Нам потрібні боєприпаси та інші витратні матеріали для активних бойових дій на фронті.

Для Європи вкрай невигідною є поразка України, вихід на переговорний процес, якщо такий буде, зі слабких позицій для нашої країни. Крім того, ЄС важливо продемонструвати свою здатність ухвалювати рішення, на тлі того, що у низці європейських країн посилюються голоси критиків допомоги Україні.

На сьогодні ми бачимо тактичну допомогу від європейців, але не нові великі обсяги техніки чи озброєнь, які б могли кардинально змінити ситуацію на фронті. Те, що отримуємо зараз, – це, скоріше, для утримання нинішніх позицій.

Від українського політичного керівництва, а також наших партнерів залежить, чи буде другий етап – і яким він буде.

З погляду середньострокової перспективи підписуються договори про оборонне співробітництво. Це добре, тому що більшість з них містять норми про розвиток виробництва озброєнь і техніки на території України або спільно з Україною. Але створення виробництва – це перспектива місяців або навіть років.

З погляду ж "тут і сьогодні" йдеться про подолання снарядного голоду, про постачання необхідних озброєнь, щоб утримувати лінію фронту. І про поповнення, зокрема технікою, Сил оборони України.

У разі отримання подібних пакетів допомоги та вдалого їх використання можливий другий етап. Але зараз дуже багато залежить саме від нас.

По-перше, наскільки зможемо ефективно розпорядитися отриманими обсягами допомоги. По-друге, наскільки зможемо збільшити обсяги і номенклатуру військової допомоги, що поставляється.