Снова сдвигают сроки: СМИ выяснили, когда Конгресс будет голосовать за помощь Украине

Палата представителей никак не может одобрить важный пакет помощи

Палата представителей Конгресса США, возглавляемая трампистом Майком Джонсоном, в очередной раз затягивает сроки принятия пакета о помощи союзникам США, включая Украину. Проголосовать за него они могут в лучшем случае в середине марта, в худшем случае – только в апреле.

Об этом пишет американская служба новостей CNN. Отмечается, что у Джонсона были частные встречи с республиканцами, которые работают с двухпартийным пакетом внешней помощи.

Ведущую роль в работе на пакете играет друг Украины, глава Комитета по иностранным делам Майкл Маккол. В его планах – доработать пакет так, чтобы его можно было принять как можно скорее.

Однако Джонсон заявлял, что не будет выносить пакет на голосование. Традиционная отговорка Джонсона – сначала, мол, следует завершить работу над законодательством о государственном финансировании бюджета США.

"Но как только этот процесс будет завершен к середине марта, республиканские сторонники плана считают, что он позволит вынести его на голосование — даже если он рискует получить негативную реакцию со стороны крайне правых членов Конгресса или даже проголосовать за его отстранение от должности спикера" — отмечается в сообщении.

В то же время глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер объявил о двухпартийном соглашении по законопроектам по финансированию бюджета США. Об этом написал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Так понимаю, за следующую неделю они будут все проходить по голосованию и до пятницы снова немножко подвинут дату шатдауна с 8 марта до 22-го… чтобы все успеть принять. Соответственно, потом должны пройти и вопросы поддержки Украины", – предположил он.

Как сообщалось ранее, предоставление Украине военной помощи от США снова откладывается на большой срок, поскольку Палата представителей Конгресса США не сможет проголосовать документ раньше, чем в середине марта.

23 февраля президент США Джозеф Байден обратился в Конгресс с призывом выделить более 60 млрд долларов Украине. Байден считает, что ставки в войне Украины слишком высоки и касаются не только ее, но и всего мира.