Выполнил обещание: президент Чехии сообщил о начале поставок снарядов в Украину

Чешский президент сделал то, что не смог сделать ЕС

Президент Чехии Петр Павел выполнил свое обещание и сообщил о начале поставок снарядов для Украины. Речь идет о 800 тысячах боеприпасов, которые могут быть переданы Украине в "ближайшие недели".

Как пишет Bild, если не возникнет никаких дополнительных трудностей, то это будет значить, что чешский президент сделал то, с чем не справился Евросоюз, который обещал передать до марта миллион снарядов.

"Если не будет принципиальных проблем, боеприпасы могут попасть в Украину в течение нескольких недель", — сообщил Павел.

Отмечается, что в последнее время правительство Чехии тайно искало снаряды за пределами ЕС, поскольку местный рынок считается пустым, а в средине февраля глава государства заявил, что смог найти 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и еще 300 тысяч калибра 122-мм.

Считалось, что единственной проблемой являлось финансирование этой программы, однако в последнее время к ней присоединились ряд стран, включая Германию, Нидерланды и Канаду, а потому, по всей видимости, это проблемой не будет.

Страны, которые согласились продать свои запасы, не называются, однако журналисты предположили, что речь может идти о Турции, Южной Корее или ЮАР.

Как сообщалось ранее, несколько стран уже приняли предложение чешского президента по закупке снарядов за пределами ЕС. В частности, часть средств выделила Бельгия. Также к инициативе присоединилась Германия, а после нее и Литва.