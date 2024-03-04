К чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ присоединилась еще одна страна НАТО: подробности

В Литве подчеркнули, что, защищаясь от России, Украина защищает всю Европу

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о том, что ее страна присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Вооруженных Сил Украины. Об этом она сказала после телефонного разговора с главой чешского правительства Петром Фиалой.

Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Литовской Республики. Шимоните отметила, что поддержка Литвы остается непреклонной.

"Это очень важная инициатива, особенно в этот период, когда поставки боеприпасов в Украину замедлились. Литва и дальше будет поддерживать все форматы помощи, которые будут повышать способность Украины эффективно защищаться от российской агрессии, защищая таким образом свободу всей Европы", — подчеркнула премьер.

Также, во время телефонного разговора главы правительств обсудили ситуацию в регионе, важность увеличения оборонных инвестиций в Европе и решимость укреплять двусторонние отношения.

Напомним, 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил о том, что чешское правительство нашло 800 тысяч боеприпасов вне Европейского Союза, которые можно было бы закупить для Украины. Несколько стран уже приняли предложение чешского президента. В частности, часть средств выделила Бельгия. Также к инициативе присоединилась Германия. Таким образом, уже через несколько недель в Украину поступит большое количество боеприпасов.