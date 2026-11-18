По ветру, снегу и утреннему теплу в народе предсказывали будущую зиму

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18 ноября 2026 года по новому церковному календарю в Украине чтят святых мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского. Оба пострадали за христианскую веру, не согласившись отречься от нее во время гонений.

Платон происходил из Анкиры, вырос в христианской семье и еще в юности начал проповедовать среди язычников. По приказу правителя Агриппина его схватили и потребовали отказаться от Христа. Платон оставался непоколебимым, несмотря на заключение и пытки, после чего его казнили.

Роман служил диаконом в Кесарии Палестинской, а во время гонений перебрался в Антиохию. Там он продолжил проповедовать и вместе с другими христианами защищал местный храм от разрушения. Согласно церковному преданию, после открытого выступления против идолопоклонства его приговорили к сожжению, но сильный дождь погасил огонь. Впоследствии мученика казнили.

Народные традиции и погодные приметы 18 ноября

В народе Платона и Романа называли предсказателями зимы: верили, что погода в их праздник подскажет, какой будет зима. С этой датой связывали и обычаи, призванные сохранить семейное благополучие.

Особенно внимательно присматривались к снегу, направлению ветра и поведению птиц. Каждому из этих признаков в народном календаре придавали свое значение.

Выпал снег – зиму ожидали снежной.

– зиму ожидали снежной. Погода быстро меняется в течение дня – такой же переменчивой, согласно поверьям, будет и зима.

– такой же переменчивой, согласно поверьям, будет и зима. Дует сильный ветер – зимой ждали много метелей.

– зимой ждали много метелей. Ветер с севера – к похолоданию.

– к похолоданию. Теплое утро – в начале зимы предвещало оттепели.

– в начале зимы предвещало оттепели. Вороны или галки ходят по дороге – к потеплению.

В народе считали, что вороны, ходившие по дороге, предвещают потепление Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что нельзя делать 18 ноября

Этот день приходится на Рождественский пост. В церковной традиции его посвящают воздержанию и помощи ближним, а в народной – связывают с рядом бытовых запретов.

Ссориться, сквернословить и желать другим зла. В народе опасались, что ссора, начавшаяся в день Платона и Романа, затянется на весь год.

В народе опасались, что ссора, начавшаяся в день Платона и Романа, затянется на весь год. Отказывать в милостыне. Помощь нуждающимся считали важным делом дня, а, согласно поверью, отказ мог лишить дом финансовой удачи.

Помощь нуждающимся считали важным делом дня, а, согласно поверью, отказ мог лишить дом финансовой удачи. Браться за тяжелую работу. По народному обычаю, изнурительные дела откладывали, чтобы провести праздник спокойно.

По народному обычаю, изнурительные дела откладывали, чтобы провести праздник спокойно. Отправляться в дальнюю дорогу. Согласно давним представлениям, путешествие в этот день могло сложиться неудачно.

Согласно давним представлениям, путешествие в этот день могло сложиться неудачно. Устраивать шумные гулянья. Во время поста воздерживались от шумных развлечений, громких песен и танцев.

Во время поста воздерживались от шумных развлечений, громких песен и танцев. Употреблять мясные блюда и алкоголь. Это ограничение в этот день связывали с соблюдением Рождественского поста.