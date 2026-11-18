Церковный праздник 18 ноября: что строго запрещено делать, чтобы не потерять все деньги
- Автор
-
- Дата публикации
-
По ветру, снегу и утреннему теплу в народе предсказывали будущую зиму
18 ноября 2026 года по новому церковному календарю в Украине чтят святых мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского. Оба пострадали за христианскую веру, не согласившись отречься от нее во время гонений.
Платон происходил из Анкиры, вырос в христианской семье и еще в юности начал проповедовать среди язычников. По приказу правителя Агриппина его схватили и потребовали отказаться от Христа. Платон оставался непоколебимым, несмотря на заключение и пытки, после чего его казнили.
Роман служил диаконом в Кесарии Палестинской, а во время гонений перебрался в Антиохию. Там он продолжил проповедовать и вместе с другими христианами защищал местный храм от разрушения. Согласно церковному преданию, после открытого выступления против идолопоклонства его приговорили к сожжению, но сильный дождь погасил огонь. Впоследствии мученика казнили.
Народные традиции и погодные приметы 18 ноября
В народе Платона и Романа называли предсказателями зимы: верили, что погода в их праздник подскажет, какой будет зима. С этой датой связывали и обычаи, призванные сохранить семейное благополучие.
Особенно внимательно присматривались к снегу, направлению ветра и поведению птиц. Каждому из этих признаков в народном календаре придавали свое значение.
- Выпал снег – зиму ожидали снежной.
- Погода быстро меняется в течение дня – такой же переменчивой, согласно поверьям, будет и зима.
- Дует сильный ветер – зимой ждали много метелей.
- Ветер с севера – к похолоданию.
- Теплое утро – в начале зимы предвещало оттепели.
- Вороны или галки ходят по дороге – к потеплению.
Что нельзя делать 18 ноября
Этот день приходится на Рождественский пост. В церковной традиции его посвящают воздержанию и помощи ближним, а в народной – связывают с рядом бытовых запретов.
- Ссориться, сквернословить и желать другим зла. В народе опасались, что ссора, начавшаяся в день Платона и Романа, затянется на весь год.
- Отказывать в милостыне. Помощь нуждающимся считали важным делом дня, а, согласно поверью, отказ мог лишить дом финансовой удачи.
- Браться за тяжелую работу. По народному обычаю, изнурительные дела откладывали, чтобы провести праздник спокойно.
- Отправляться в дальнюю дорогу. Согласно давним представлениям, путешествие в этот день могло сложиться неудачно.
- Устраивать шумные гулянья. Во время поста воздерживались от шумных развлечений, громких песен и танцев.
- Употреблять мясные блюда и алкоголь. Это ограничение в этот день связывали с соблюдением Рождественского поста.
Как сообщал "Телеграф", Рождественский пост по новому церковному календарю в 2026 году длится с 15 ноября по 24 декабря, поэтому 17 ноября приходится на его начало по новому календарю.