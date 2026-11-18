Лидеры встретились на саммите АТЭС и обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран

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Глава России Владимир Путин 18 ноября начал переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Глава Кремля буквально заискивает перед Си Цзиньпином, заявив, что "искренне рад встрече" с ним, – такой любезности к президенту США Дональду Трампу Путин не проявлял.

"Телеграф" рассказывает, что наговорил Путин на встрече с Си Цзиньпином. Как известно, разговор состоялся в Китае в рамках саммита АТЭС, где 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Встречу с Си Цзиньпином Путин начал с выражения радости по поводу того, что она состоялась, а затем "насыпал" комплиментов. Он похвалил развитие Китая и назвал его примером для подражания. Путин также пообещал работать с китайским лидером "спина к спине".

Путин и Си в Шэньчжэне. Фото: росСМИ

Что сказал Путин

Обращаясь к Си Цзиньпину, Путин назвал место проведения переговоров красивым и символом китайского процветания. Он подчеркнул быстрое развитие города и поздравил с этим собеседника.

"Нам хорошо известно, что совсем недавно здесь жило не так много людей. Теперь это один из крупнейших мегаполисов с таким бурным развитием. Мы вас с этим просто поздравляем. Хороший пример для подражания", – польстил Путину Си Цзиньпину.

Говоря о взаимодействии двух стран, он подхватил выражение, которое приписал самому Си Цзиньпину. Общей целью Путин назвал обеспечение мира и процветания Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной Республики", – заявил Путин.

Что обсудили Путин и Си Цзиньпин

Путин назвал продуктивными состоявшиеся в этом году встречи с китайским лидером: в Пекине в мае, в Бишкеке, а затем – беседу в Нью-Дели. По его словам, сотрудничество развивается по восходящей на основе договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного четверть века назад.

Си Цзиньпин, со своей стороны, заявил, что российско-китайские отношения не зависят от мировой конъюнктуры и имеют широкие перспективы. На переговорах также шла речь о продолжении роста товарооборота хорошими темпами в 2026 году и стабильном внешнеполитическом взаимодействии Москвы и Пекина на международной арене.

Во время встреч с Трампом Путин не был таким любезным

Во время контактов с президентом США Дональдом Трампом Путин выражал благодарность за приглашение на Аляску, а переговоры называл очень полезными, содержательными и откровенными. На пресс-конференции в Анкоридже он также передал свои приветствия американскому президенту после выхода из самолета.

"Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым", – так, по словам Путина, он обратился к Трампу.

Согласно открытым данным, глава России не говорил Трампу, что "очень рад встрече", а лишь благодарил за нее. Однако комплименты американскому лидеру Путин тоже делал. Например, во время телефонного разговора в июле этого года Путин отдельно отметил, насколько "пышно и масштабно" США празднуют День независимости, подчеркнув, что "так это умеет организовывать только Дональд Трамп".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какую опасность для Украины может представлять трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае. По его мнению, главный риск заключается в том, что РФ может обменять помощь США в вопросе урегулирования конфликта с Ираном на то, что Вашингтон ослабит поддержку Украины.