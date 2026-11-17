Гороскоп на 18 ноября: Девам пора поговорить о зарплате, а Тельцам – дать шанс примирению
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Что ждет все знаки Зодиака в среду
Гороскоп на завтра, 18 ноября 2026 года, советует найти время для любимых занятий и близких. Среда будет благоприятствовать откровенным разговорам и творчеству, а также поможет вернуться к делам, которые давно откладывались.
♈ Овен
В этот день возможны значительные денежные поступления. Но тратить их стоит бережно: желание сразу что-нибудь купить может обернуться покупками, о которых впоследствии будете сожалеть. На работе завершите текущие задачи. Не берите на себя дополнительные обязанности только для того, чтобы показать свою активность.
♉ Телец
Если друг или любимый человек сделает шаг к примирению, не отвергайте его сразу. Дайте собеседнику объяснить свою позицию: за признанием вины может стоять искреннее желание исправить ошибки. Планируя что-то вместе, оставьте пространство для перемен – так неожиданные обстоятельства не станут поводом для новой ссоры.
♊ Близнецы
К привлекательным предложениям отнеситесь осторожно, особенно если они поступают от недоброжелательно настроенных людей. Не соглашайтесь на сомнительную выгоду, даже если чужие обещания звучат убедительно. Профессиональные замыслы обсуждайте с конкретными аргументами и четким планом действий.
♋ Рак
Возможна встреча с бывшей любовью, которая напомнит о важных моментах прошлого. Восстановить романтические отношения вряд ли удастся, но сам разговор будет иметь для вас особое значение. День благоприятен и для новых замыслов: вернитесь к идее, которой не хватало информации или обсуждения.
♌ Лев
Среда – подходящее время для домашних дел, до которых давно не доходили руки. Можно тщательно убрать дом или заменить текстиль, который уже надоел. Если для обновления понадобятся общие деньги, сначала согласуйте расходы с близкими. Не превращайте разговор в борьбу за последнее слово.
♍ Дева
День хорошо подходит для разговора с руководством о профессиональных перспективах. Если вы давно хотели представить новую идею или попросить повышения зарплаты, воспользуйтесь случаем и приведите свои аргументы. Во время переговоров ищите общее решение и учитывайте интересы собеседника.
♎ Весы
Не позволяйте рабочим обязанностям отнимать все время, которое можно провести с родными. В среду удастся уделить внимание тем, с кем в последнее время не получалось пообщаться из-за занятости. Обсудите общие планы и выслушайте близких без спешки и постоянного возвращения к рабочим делам.
♏ Скорпион
Появится возможность наладить отношения с человеком, с которым вы недавно серьезно поссорились. Спокойно обсудите ситуацию – это полезнее, чем таить обиду или снова пытаться доказать свою правоту. День благоприятен и для творчества: поищите нестандартное решение задачи, которая вас увлекает.
♐ Стрелец
Замедлитесь и оставьте в расписании время на отдых. Не пытайтесь сделать все и сразу. Внимания потребуют домашние и семейные дела, поэтому распределите нагрузку с учетом этого. Спокойный разговор поможет обсудить важное без лишнего напряжения.
♑ Козерог
Если вы давно готовите новый профессиональный проект, обратите внимание на возможность его запустить. Когда условия будут благоприятными, не откладывайте первые практические шаги. В рабочих разговорах уточняйте договоренности и выбирайте реалистичные сроки, а не давайте чрезмерных обещаний.
♒ Водолей
Найдите время для любимого занятия, особенно если в последнее время вас не оставляют мрачные мысли. Занятие, которое приносит удовольствие, поможет переключиться и восстановить эмоциональное равновесие. Не совершайте импульсивных покупок и не принимайте финансовых решений под влиянием чужих обещаний.
♓ Рыбы
Посвятите часть дня уборке дома. Если на генеральную уборку не хватит сил или времени, вымойте пол и окна. В своих планах определите главное, но оставьте место для творчества: оно поможет лучше понять свои желания.