Военный обозреватель и блогер высказался об обстрелах Сумской области

Сумы… Жестко и без соплей. Кто морально не готов, лучше не читайте.

В последнее время интенсивность ударов по Сумской области со стороны РОВ возросла не просто в разы, а на порядок. И, к сожалению, этим пытаются пользоваться разного рода дешёвые хайпожоры, пиарящиеся на трагедии и подкупающие страдающее население своими популистскими заявлениями. Хотя, любая трагедия – это жесткая реальность, а не популизм и махровая обертка, не спасающая от прилёта, в отличие от здравого рассудка и критического мышления.

Итак. Сумская область под интенсивными обстрелами. Но, какая именно её часть? Приграничная. Возникает вопрос, что там делают люди, если приграничная зона максимально экстремальная уже как 2 года? То есть, кто-то думал, что после вторжения 24 февраля 2022 года и изгнания россиян в марте-апреле 2022, в сумской области, особенно в приграничной зоне, воцарится мир, процветание и благополучие?

Тут стоит вспомнить, например, Харьков, город миллионник, который уже более двух лет на себе ощущает регулярные прилёты Shahed-136, ствольной и реактивной артиллерии, баллистических ракет 9М723 и северокорейских KN-23, ракет С-300. Район Северная Салтовка это большой, многоэтажный микрорайон, в котором проживало и проживает больше людей, чем в десятке сумских сёл, стираемых с лица земли КАБами прямо сейчас. А Северная Салтовка – это харьковский городок призрак.

То есть, все спохватились за село, и хайпуют на трагедии сотни человек, в то время как десятки тысяч на себе ощущали эти лишения? Это реалии войны, жестокие и жёсткие, чудовищные и бесчеловечные. Словно люди, живущие в паре километров от границы со страной-террористом, страной-изувером, не знали, что их это может ожидать и, не предприняли за эти 2 года ничего, чтобы обезопасить себя, своё будущее. Жить в зоне поражения арт-системы 2 года и сокрушаться тем, что обстрелы усилились – это инфантильность или имбецилия? То есть, прилёты 120-мм ок, реактивного 122-мм тоже, 152-мм терпимо, а вот когда стали падать полутонные ФАБ-500 это совсем другой разговор?

Жестоко к оказавшимся под обстрелом? Одессит борзеет, тварь тыловая? Конечно.

Одесса… По сумской области прилетело 50 КАБов. Да. По Одессе за прошедшие полгода оккупанты задействовали более тысячи средств поражения. Дроны-камикадзе Shahed-131/136, КРМБ "Калибр", П-800 "Оникс", 9М723, Х-101/555/55, Х-59, Х-31П, Х-22/32… Я, что-то забыл?

Когда разрушается КАБами маленькое село на 20, 50, 100 домов – это заметнее, когда сотни и тысячи ракет и снарядов отправляются каждую ночь на город миллионник. У границы с россией, Харьков, или, казалось бы, в глубоком тылу, Одесса. Об этих городах чаще говорят не тогда, когда сгорает 1, 2, 5 частных домов или выгорают 2-3 квартиры, а когда обваливается подъезд. Вот только частные дома и квартиры выгорают намного чаще, чем обваливаются подъезды. И это наши реалии, в которых мы живём точно так же как и все остальные.

Украину от атак с боку россии в приграничной зоне может спасти только одно – демилитаризированная зона со стороны россии. Серая зона, буферная зона, называем как угодно, но глубиной более 10 км.

Это наша реальность и воспринимайте ее, как хотите, но чем адекватнее, тем лучше для вас. И всем дешёвым и никчёмным хайпожорам следует закрыть свои гнилые пасти. Живём в условиях войны, а если вы об этом забыли, поживите недельку-другую где-нибудь в районе улицы Наталии Ужвий, рядышком с ТЦ "Северный". Вам "понравиться".

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.

Орфография и пунктуация автора сохранены.