Разговор с Дмитрием Гордоном затронул допинг, отношения и жизнь в Лондоне

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Украинский футболист Михаил Мудрик дал первое большое интервью после возвращения в футбол и стал героем мемов из-за собственных ляпов. Отдельное возмущение вызвал русский язык разговора.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Мудрик рассказал, что лучший город на Земле – Украина. После уточнения Гордона футболист извинился, а со второй попытки выбрал Лондон.

Эта оговорка стала поводом для шуток. Пользователи шутили, что "Лондон" – второе имя Мудрика, сравнивали его ответы с неудачной попыткой сдать НМТ по географии. Были и шутки о Лондоне как о "лучшем городе в Украине".

Лондонские клубы Мудрика стали частью шутки о его ответе

Оговорку футболиста обыграли как задание по географии

Ответ о лучшем городе превратился в шутку о Лондоне

Пользователь ny_sash отдельно высмеял формулировку о том, что приятно проводить время "внутри хороших людей". Отметим, так он описывал пребывание в сборной и в коллективе.

Под публикацией появились сравнения с ляпами боксера и мэра столицы Виталия Кличко, а само интервью назвали "тарантиновским".

Неудачная формулировка об общении с людьми также привлекла внимание

Почему Мудрику ставят в упрек язык интервью

Почти двухчасовая беседа прошла на русском языке. Именно выбор языка стал отдельной претензией к игроку сборной Украины.

"Итальянец Мальдера за эту неделю сказал больше слов на украинском, чем украинец Мудрик", – пишут пользователи.

Мудрику пеняли на сравнение с Мальдерой из-за выбора языка беседы

Некоторые также поставили под сомнение целесообразность карьеры в сборной после заявлений футболиста о ней и ее руководстве.

"Единственное, что меня беспокоит: стоило ли записывать интервью именно на таком языке? Понимаю, что есть что сказать, но все же, возможно, стоило бы воздержаться", – написал пользователь pavlopapinko.

Автор поста поставил под сомнение уместность русскоязычного интервью

Разговор с Гордоном стал поводом для эмоциональных мемов

Что Мудрик сказал о допинге и лишении прав

Футболист выразил уверенность, что мельдоний попал в его организм во время пребывания в Украине, куда он тогда приезжал только в сборную. На уточняющий вопрос Гордона, обвиняет ли он организацию работы национальной команды, Мудрик ответил утвердительно.

Рассказывая о лишении водительских прав на шесть месяцев в сентябре 2025 года, он признал, что неоднократно превышал скорость. Ограничение в 20 миль в час Мудрик назвал неудобным и заявил, что из-за него автомобиль якобы теряет смысл.

"Трудно соблюдать эти правила, как бы мне этого ни хотелось. Как футболисту мне еще труднее", – сказал Михаил Мудрик.

Кто такой Михаил Мудрик и чем завершилось допинговое дело

Михаил Мудрик – вингер сборной Украины, родившийся 5 января 2001 года в Берестине Харьковской области. В январе 2023 года он перешел из "Шахтера" в "Челси" за 100 млн евро с учетом бонусов. В этом сезоне выступает за "Тоттенгем Готспур" на правах аренды.

Согласно официальному сообщению Футбольной ассоциации Англии, которая опубликовала итоги дела 31 июля 2026 года, низкую концентрацию мельдония обнаружили в пробе от 22 октября 2024 года. Временное отстранение ввели 4 декабря 2024 года, а после слушаний 7–9 января 2026 года независимая комиссия назначила четырехлетнюю дисквалификацию.

После апелляции стороны по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством заключили соглашение 30 июля 2026 года. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил и согласился на дисквалификацию сроком, который уже отбыл. В соглашении учли изменения технического документа WADA относительно порогов отчетности о мельдонии и другие обстоятельства дела, после чего футболист получил право немедленно вернуться к соревнованиям.

Как сообщал "Телеграф", Михаил Мудрик усомнился, есть ли смысл говорить с Владимиром Путиным, и согласился, что Украине нужен справедливый и долгосрочный мир.