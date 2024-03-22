Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" специально для "Телеграфа" объяснил, что будут означать третья и четвертая ракетная атака подряд

Украина в пятницу, 22 марта, пережила второй подряд массированный ракетный обстрел со стороны РФ. Причем комбинированный, с использованием беспилотников и ракет разного типа.

В четверг, 21 марта, такая атака стала первой после паузы в 44 дня.

Повторяется ситуация прошлого года, когда после относительно длительного перерыва произошло накопление ракет и противник возобновил обстрелы. Если вслед за этой ракетной атакой последует третья и четвертая, можно будет говорить о том, что нас ожидает очень громкая (в плохом смысле) весна.

При этом я не думаю, что будут бить только по энергетике, возможно, в планах врага и другие цели.

Относительно того, что много пропущенных, призываю не разгонять "зраду". Сбивается практически всё только в том случае, когда враг атакует Киев, где выстроена эшелонированная ПВО, способная сбивать все типы воздушных целей. Однако такой системы нет в других регионах Украины.

У нас мало комплексов, способных сбивать скоростные воздушные цели – баллистические и аэробаллистические ракеты, модифицированные С-300/С-400 и Х-22. Поэтому, когда враг бьет не по Киеву, наша ПВО хорошо справляется с крылатыми ракетами и БПЛА, но скоростные воздушные цели пропускает. По другому и не будет, поскольку Днепр, Запорожье, Кривой Рог и другие города, кроме столицы, сейчас прикрывают ЗРК, не предназначенные для борьбы с баллистикой.

Нужно срочное усиление нашей ПВО противобаллистическими ЗРК типа Patriot или SAMP/T.