Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" спеціально для "Телеграфу" пояснив, що означатимуть третя та четверта ракетні атаки поспіль

Україна у п’ятницю, 22 березня, пережила другий поспіль масований ракетний обстріл з боку РФ. Причому комбінований, з використанням безпілотників і ракет різного типу.

У четвер, 21 березня, така атака стала першою після паузи у 44 дні.

Повторюється ситуація минулого року, коли після тривалої перерви сталося накопичення ракет і противник відновив обстріли. Якщо слідом за цією ракетною атакою піде третя і четверта, можна буде говорити про те, що на нас чекає дуже гучна (в поганому сенсі) весна.

При цьому я не думаю, що будуть бити лише по енергетиці, можливо, у планах ворога є й інші цілі.

Щодо того, що багато пропущених, закликаю не розганяти "зраду". Збивається практично все тільки в тому випадку, коли ворог атакує Київ, де збудовано ешелоновану ППО, здатну збивати всі типи повітряних цілей. Проте такої системи немає в інших регіонах України.

У нас мало комплексів, здатних збивати швидкісні повітряні цілі – балістичні та аеробалістичні ракети, модифіковані С-300/С-400 та Х-22. Тому, коли ворог б’є не по Києву, наша ППО добре справляється з крилатими ракетами і БПЛА, але швидкісні повітряні цілі пропускає. Інакше й не буде, оскільки Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші міста, окрім столиці, зараз прикривають ЗРК, які не призначені для боротьби з балістикою.

Потрібне термінове посилення нашої ППО протибалістичними ЗРК типу Patriot або SAMP/T.