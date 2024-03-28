Журналист Леонид Швец специально для "Телеграфа" проанализировал текущее положение США на мировой арене:

Америка не в форме. Причем она не в форме в один из важнейших исторических моментов, когда система безопасности, в которой США играли ключевую роль, подвергается самым серьезным испытаниям со времен холодной войны и экзистенциального противостояния с Советским Союзом. И тут основной игрок и даже в определенном роде играющий тренер ложится на спину и говорит, что у него лапки.

Нет, конечно, вслух все продолжают произносить правильные слова о неизменной поддержке союзников, о том, что американцы в этом мире "критически важная нация" и о том, что "в Америку нужно верить". Про критически важную нацию сказал Джо Байден во время февральской встречи со спонсорами своей избирательной кампании, а верить в Америку призвал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан во время недавнего визита в Киев, буквально перед массированной ракетной атакой столицы. Но это нисколько не отменяет того обстоятельства, что законопроект, инициированный президентом США еще в октябре минувшего года о новом пакете помощи Израилю и Украине, до сих пор переживает мытарства в Конгрессе, и чем они закончатся, никому не известно.

Характерно, что без помощи остается не только Украина, которая платит за остановку военных поставок кровью, и не только Израиль, стабильно числящийся в стратегических партнерах США и сейчас ведущий тяжелую войну с ХАМАС и перестреливающийся с "Хезболлой", и не только Тайвань, болевая точка в отношениях с Китаем, основным конкурентом в борьбе за мировое влияние. Подвязав к законопроекту об иностранной помощи наболевший вопрос о наведении порядка на мексиканской границе, в результате американские законодатели заваливают и решение и его тоже. Эффективность работы по внутренней, "шкурной", казалось бы, повестке оказывается настолько же низкой, как и по внешней.

Наблюдая такое состояние несущего стержня натовского зонтика, европейские партнеры Штатов лихорадочно проводят аудит имеющихся средств на случай, который уже не кажется теоретическим, когда самим придется отбиваться от российской агрессии, не полагаясь на большого американского брата, который явно занемог. Причем эти три обстоятельства находятся в динамической связке: дисфункция США вызывает встревоженные метания европейцев, российская наглость ввиду слабости Запада растет, метания становятся интенсивнее, наглость еще больше наглеет, самоустранение Америки начинает просто дурно пахнуть.

Штаты обещают при случае все порешать, случай все никак не выпадает, вера в их решательную способность сдувается до уровня неверия. И сама мольба Салливена: "Верьте в Америку!" — отражает как падение веры до неприличного уровня, иначе к чему эти просьбы, так и выдает собственную неуверенность советника по безопасности, что удастся Европе эту безопасность обеспечить, лишь вера дает шанс на спасение, помолимся, братья, аминь. Плюс возникают мрачно анекдотичные аллюзии на тютчевское "умом не понять" и "можно только верить", сказанные по поводу страны, которая нынче бросила вызов Западу и пока наслаждается вызванным эффектом.

Что интересно, призыв сохранять веру в Америку содержится и в большой статье известного американского политического аналитика Фарида Закарии, звезды CNN, который в журнале Foreign Affairs в декабре разместил текст под названием "Сомневающаяся в себе суперсила", где заключительная главка так и называется: "Сохраняйте веру".

Закария обращает внимание читателей на то, что американцы уже долгие годы недовольны тем, как в их стране обстоят дела. Опросы Gallup, замеряющие этот показатель, последние двадцать лет не превышали уровень в 50%, нынче он составляет 20%. Вторя избирателям, политики тоже строят свои лозунги на том, как все испортилось и требует исправления. Фирменный призыв Трампа "сделать Америку снова великой" подразумевает, что когда-то был американский "золотой век", который был утрачен. Впечатление, что американцы ноют, не впечатление. С такими настроениями на кушетку психотерапевта, а не в мировые гегемоны.

Фарид Закария последовательно показывает, что нет никаких оснований считать, будто Америка нынче слаба, совсем наоборот, она никогда не была сильнее. Еще в 2008 году в сравнимых ценах размеры еврозоны и американской экономики были приблизительно одинаковы, сейчас американская вдвое больше. В 70-е и 80-е годы глобальными технологическими лидерами были компании не только в США, но и в Германии, Японии, Нидерландах и Южной Корее. В 1989 году из десяти самых дорогих компаний в мире лишь четыре были американскими, остальные шесть – японскими. Сейчас девять из десяти – американские. Рыночная капитализация десяти самых дорогих технологических компаний США превышает совокупную биржевую стоимость компаний Канады, Германии, Франции и Великобритании. Доллар был и остается самой желанной валютой в мире.

В 2023 году Соединенные Штаты привлекли 26 миллиардов долларов венчурного капитала в стартапы, связанные с искусственным интеллектом, это в шесть раз больше, чем удалось сделать Китаю, идущему на второй позиции по инвестициям в эту прорывную область. В индустрии, связанной с биотехнологиями, 38% доходов приходится на США. Впервые Америка занимает место ведущего производителя нефти и газа. В военном отношении? Да пожалуйста: одиннадцати несущим службу американским авианосцам Китай может противопоставить лишь два. Таким количеством и совокупной мощью союзников, которые есть у США, не могут похвастаться ни Китай, ни Россия. Демографические проблемы, которые все острее становятся как в станах Запада, так и в тех же России с Китаем, Штатам не грозят.

Откуда же стенания о закате американской эры, когда у нас на глазах по всем параметрам разворачивается едва ли не восход? Фарид Закария не пишет об этом. Он лишь обращает внимание, что те повседневные проблемы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, как любая страна, будут несопоставимы с проблемами, которые возникнут, если американцы утратят веру в свой проект и его роль в поддержании глобального порядка, как раз позволяющего этому проекту реализовываться. Америку не надо "делать" снова великой, нужно соответствовать имеющейся уникальной мощи и влиянию.

Конечно, наблюдая, как за право стать хозяином Белого дома на ближайшие четыре года отчаянно, не очень красиво, подставляя друг другу ножки и ставя рожки, уже не первый раз бьются два не очень бодрых человека из прошлого столетия, сложно не проникнуться пессимизмом в отношении будущего Америки, а с ним и будущего мирового порядка, Америкой и под Америку худо-бедно выстроенного. Принято говорить о проблемах, которые глобализация создает странам третьего мира, но мы явно присутствуем при кризисе, который она вызвала у ведущего глобального игрока и бенефициара Pax Americana. Только это, как ни крути, все равно кризис роста, в то время как в случае с Россией речь идет о резко ускорившейся деградации, и злобная деменция Путина ее иллюстрирует непосредственным образом. Кому из американских дедов достанется задача с 2025 года усмирять русского деда, пока никто не знает, но по тому, как она будет решена, можно будет судить, насколько Соединенные Штаты в состоянии выполнять роль, которую за них не потянет никто. Лапки, не лапки, если ты Америка – будь ею.

Кстати, американцы в массе исключительную роль своей страны хорошо осознают и принимают. Согласно недавнему опросу YouGov, для большинства американцев вероятность новой мировой войны в ближайшие 5-10 лет представляется достаточно высокой: 22% опрошенных считают такую вероятность очень высокой, 39% не исключают, что так случится. Так вот 77% опрошенных уверены, что, случись мировая война, Америка непременно примет в ней участие. В качестве вероятного противника в такой войне американцы называют Россию – 72%, Китай – 69%, Иран – 67%, Северную Корею – 65%. А Украина – среди главных союзников, после Британии и опережая Францию и Германию. Как ни крути, они толковые ребята, эти американцы.