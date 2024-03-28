Директор Института мировой политики специально для "Телеграфа" объяснил, как Украина может использовать заминку с предоставлением помощи США

Уже понятно, что и в марте решение о помощи Украине не будет принято в США. Рассматривать законопроект в Палате представителей планируют в апреле. И то, пока неясно – вариант, утвержденный Сенатом еще в середине февраля, либо какой-то новый, которому, в случае принятия нижней палатой, нужно будет пройти еще и верхнюю.

Думаю, ни у кого уже нет сомнений, что украинский вопрос стал частью предвыборной повестки дня в США.

К сожалению, это произошло не в таком виде, как нам бы хотелось. В любом случае, этот факт надо использовать в своих интересах.

И меня удивляет, что украинская власть не пытается работать со средой Демократической и Республиканской партий чтобы повлиять на происходящее в последнее время в Палате представителей. Мы не можем повлиять на депутатов, но можем повлиять на их избирателей. Я в этом уверен!

И это нужно делать, понимая, как работает американская политическая система.

Сейчас идет конкуренция за то, кто продемонстрирует лучшую, наиболее эффективную поддержку Украине. И сделать это надо в том виде, какой был бы наиболее привлекателен для будущей президентской гонки.

Поэтому демократы и республиканцы конкурируют сейчас за то, чтоб продвинуть собственный алгоритм помощи Украине. И нам было бы очень неплохо высказаться по данному вопросу, предпринять определенные действия.