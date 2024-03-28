Военные скупают валюту? Что будет с долларом в ближайшее время и почему он так стремительно растет

Курс американской валюты чуть ли не каждый день обновляет исторические максимумы. 26 марта НБУ зафиксировал его на уровне 39,34 грн. Пора паниковать?

Гривна собирает негатив вторую неделю подряд. Курс доллара растет, население скупает валюту. "По статистике регулятора, в течение прошлой недели население в среднем за день покупало валюты на 15 миллионов больше, чем продавало", — сообщила Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

Интересно, но очень похоже, что на покупку валюты наибольшее влияние пришлось со стороны военных. Эксперт Андрей Шевчишин обратил внимание на агрессивный рост соотношения купли/продажи наличной валюты в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях. "Активный рост показателя за январь-февраль 2024 года демонстрируют именно прифронтовые регионы, — считает он. — Как гипотеза, это спрос на валюту от военных".

Логика есть, ведь воины могут получать до 100 тысяч гривен. И часть – вкладывать в валюту. В прифронтовых зонах за первые 2 месяца 2024 года соотношение продажи/покупки наличной валюты выросло по крайней мере на 80% от средних показателей предыдущих периодов. Однако есть иное объяснение. До этого банки просто не завозили валюту в эти регионы, потому что риски были слишком большими.

Естественно, рост спроса влияет на курс. 26 марта средний курс продажи доллара поднялся до 39,25 грн. Официальный курс НБУ еще 20 марта впервые пересек отметку 39 грн, а на 27-е дорос до 39,34 грн.

НБУ втрое увеличил продажу валюты на межбанке. За 5 рабочих дней, с 18 по 22 марта, Нацбанк продал 680,9 млн долларов. Купил — всего 460 тысяч. С начала года чистая продажа превысила 5 млрд долларов.

Как НБУ продавал валюту с начала года

Суммы немалые, но НБУ сохраняет спокойствие. "По нашему мнению, ситуация на валютном рынке остается достаточно контролируемой. Курс у нас колеблется как в одну, так и в другую сторону. Да, действительно, в течение последних недель больше видели ослабление обменного курса", — отметил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

У НБУ есть повод для спокойствия. В марте доноры и кредиторы очнулись. Только на днях Украина получила много денег. Первый транш 4,5 млрд евро по новой программе финансовой помощи Евросоюза, Канада предоставила 1,5 млрд долларов. Совет директоров МВФ 21 марта завершил пересмотр расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Это — эквивалент около 880 миллионов долларов.

В сумме выходит 7,5 млрд долларов. И даже на политические игры в США можно смотреть гораздо более спокойно. В апреле Европейская комиссия планирует выделить Украине два транша на сумму1,5 млрд евро макрофинансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

"Более 7 млрд долларов внешнего финансирования за март, что является абсолютным месячным рекордом за всю историю военного положения", — напоминает экономист Алексей Блинов. Безусловно, рекордные международные финансовые вливания отразятся на макропоказателях. "Для меня очевидно, что в конце марта будет, вероятно, новый рекорд в международных резервах НБУ, за месяц они вырастут с 37,1 млрд до 42 млрд долларов на конец апреля", — считает экономист Даниил Монин.

Как это повлияет на курс? Монин предполагает, что курс доллара может даже снизиться до 38,5–38,8. В зависимости от политики НБУ. Но это точно не вопрос ближайших дней. 29 марта в США – День ветерана, рынок не будет работать. Поэтому покупатели на этой неделе спешат. И это повлияет на курс. Добавьте атаки врага на энергетику. Для ремонта необходимо оборудование, которое нужно контрактовать. Потому Золотько из банка Unex склоняется к колебаниям курса вокруг 39 гривен. Подобного мнения придерживается Шевчишин. "Допускаю колебания в диапазоне 39—39,75", — считает он.