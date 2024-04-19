Директор Института мировой политики специально для "Телеграфа" объяснил, кто может быть заинтересован в обмене ударами между Тегераном и Тель-Авивом

Иран и Израиль продолжают обмен ударами. В начале апреля израильтяне ударили по посольству Ирана в Сирии, убив там важного генерала. Тогда Тегеран пообещал отомстить. И сделал это в ночь на 14 апреля, выпустив сотни дронов и ракет. Правда, почти все были сбиты израильтянами и их союзниками.

Несмотря на уговоры западных партнеров, Израиль предупредил, что обязательно ответит Ирану. Что и сделал, нанеся в ночь на 19 апреля ограниченный удар по иранским военным объектам в районе Исфахана.

Но я думаю, что ситуация на Ближнем Востоке, несмотря на израильский удар по иранской военной базе, далека от широкомасштабной войны.

Подобные удары там наблюдаются уже десятки лет. И это следует помнить. Как и понимать, что ни местные региональные игроки, ни мировые силы не заинтересованы в эскалации на Ближнем Востоке. Создавать непредсказуемую ситуацию накануне выборов в Европарламент, в преддверии президентских выборов в США, выборов в Британии – Запад точно не заинтересован.

Заинтересованность тут может быть у России. Не случайно Путин провел недавно телефонный разговор с иранским президентом Эбрахимом Раиси, который заявил, что Иран совершил "вынужденную" атаку на Израиль и не хочет дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Надеюсь, у Ирана действительно хватает понимания, что противостояние с Израилем будет для самого Тегерана контрпродуктивным.