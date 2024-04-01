В Сирии бомба разнесла посольство Ирана: убит важный генерал (фото, видео)

Здание было полностью уничтожено

По зданию консульства Ирана в Дамаске (Сирия) был нанесен авиаудар, вследствие которого погиб высокопоставленный иранский генерал и его помощник. В сирийских и иранских СМИ уже возложили ответственность за это на Израиль.

Как сообщает иранский канал Al-Alam, вследствие удара погибло несколько сотрудников посольства. Также там сообщили, что погибшим генералом был Мохаммад Реза Захеди, который также является командующим элитными силами "Кудс" в Сирии и Ливане.

Вместе с тем сообщается, что с членами иранского дипломатического корпуса в Дамаске все в порядке, но здание было полностью уничтожено.

На информацию отреагировал офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин, который отметил, что этот удар является однозначным посланием Ирану.

"Учитывая, что посольство это формально территория государства, к которому это посольство принадлежит, то тут фактически удар по самому Ирану (посольство тоже было задето), причем с ликвидацией высокопоставленного и ключевого генерала. Довольно прямой и однозначный сигнал Тегерану", — отметил он в своем telegram-канале.

Как сообщалось ранее, Израиль на днях нанес удар по городу Набатия на юге Ливана, погибло по меньшей мере семеро людей, среди которых высокопоставленный член группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия".