Иран запустил сотни ракет и беспилотников: Израиль утверждает, что сбил 99 процентов из них

Иран применил 185 ударных беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет "земля-земля"

Израильские официальные лица утверждают, что отразили массированный удар Ирана с использованием сотен ударных беспилотников типа Shahed-136 и различных ракет. В ЦАХАЛ оценили общее количество атакующих Израиль воздушных целей в 200 беспилотников и 150 ракет.

Об этом сообщает израильский информационный портал Ynet со ссылкой на представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари. По словам Хагари, большинство средств воздушного нападения перехватили системы противовоздушной обороны.

В частности, Израиль задействовал в перехвате баллистических ракет систему ПВО большой дальности Arrow, которая способна сбивать ракеты в стратосфере. Хагари утверждает, что подавляющее большинство ракет и беспилотников были сбиты силами Израиля за пределами его воздушного пространства. Также он признал поражение военной базы ракетами Ирана – отметив, что на ее территорию упали обломки ракет и нанесли незначительный ущерб инфраструктуре.

При этом американское издание New York Times сообщает, что Иран применил при нападении 185 ударных беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет "земля-земля", в том числе баллистические ракеты. Большая часть из них была запущена из самого Ирана и действительно сбита за пределами воздушного пространства Израиля, но в этом большая заслуга союзников.

В частности, по информации ряда американских и британских СМИ, часть БПЛА была сбита американскими и британскими истребителями, которые занимались их перехватом в воздушном пространстве Ирака и Сирии. Десятки дронов, а также по меньшей мере одну баллистическую ракету Ирана сбили военно-воздушные силы и ПВО Иордании – там есть погибшие из-за падения обломков сбитого беспилотника. Израильская противовоздушная оборона и ВВС перехватывали только прошедшее сквозь плотную "сетку", которую создали истребители и системы союзных сил.

Напомним, Иран 13 апреля поздно вечером официально объявил об атаке Израиля в ответ на то, что 1 апреля иранские генералы из КСИР погибли в сирийском Дамаске после израильского ракетного удара. Первым произошел запуск дронов с территории Ирана, затем начались мощные ракетные удары с территории Южного Ливана по Израилю. Кроме этого, запускались дроны из Ирака, Йемена, а также крылатые и баллистические ракеты из Ирана.

Израиль после атаки Ирана планирует "серьезный ответ" на это нападение, поскольку запуск ракет и беспилотников непосредственно с территории Ирана является беспрецедентным. Даже несмотря на то, что официально последствия ударов, признанные израильским правительством, невелики, Тель-Авив хочет мести – что не вызывает понимания у израильских союзников.