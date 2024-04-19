Израиль нанес удар по Ирану: что известно

Атакован город Исфахан, где находятся ядерные и военно-промышленные объекты режима аятолл

Израиль ночью 19 апреля нанес по Ирану ответный удар на атаку иранского режима аятолл 13 апреля. Под удары попал Исфахан, где находятся ядерные объекты Ирана.

В сети начали публиковать видео с взрывами и работой иранской противовоздушной обороны. Известно, что в Исфахане находятся объекты ядерной программы Ирана, а также многие предприятия военно-промышленного комплекса.

Американская служба новостей ABC News подтвердила, что Иран атакован Израилем. Об этом сообщили американские чиновники со ссылкой на израильских военных. По заявлению ЦАХАЛ, удары наносят по ракетным объектам Ирана.

Обновлено. Иран закрыл воздушное пространство в западной части страны после ударов. Также прекратили работу все гражданские аэропорты на западе Ирана.

Напомним, что вечером 13 апреля Иран совершил атаку на Израиль. По израильским городам были выпущены сотни дронов и ракет, но по утверждениям местных властей удалось сбить 99% всех объектов. Отбивать атаку Израиля помогали военные из нескольких стран, а именно Британии, США, Иордании и Франции. В Великобритании поспешили заявить, что сбивать также ракеты над Украиной войска НАТО не могут, поскольку это лишь усугубит конфликт с Россией. Украинцы возмутились таким поведением союзников.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на Западе пишут об атаке Ирана на Израиль. От войны на Ближнем Востоке выиграют несколько государств, в том числе Россия.