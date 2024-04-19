Директор Інституту світової політики спеціально для "Телеграфу" пояснив, хто може бути зацікавлений в обміні ударами між Тегераном та Тель-Авівом

Іран та Ізраїль продовжують обмін ударами. На початку квітня ізраїльтяни вдарили по посольству Ірану в Сирії, вбивши там важливого генерала. Тоді Тегеран пообіцяв помститися. І зробив це у ніч на 14 квітня, випустивши сотні дронів та ракет. Щоправда, майже всі були збиті ізраїльтянами та їхніми союзниками.

Попри умовляння західних партнерів, Ізраїль попередив, що обов’язково відповість Ірану. Що й зробив, завдавши в ніч проти 19 квітня обмежений удар по іранських військових об’єктах у районі Ісфахана.

Але я думаю, що ситуація на Близькому Сході, попри ізраїльський удар по іранській військовій базі, далека від широкомасштабної війни.

Такі удари там спостерігаються вже десятки років. І це слід пам’ятати. Як і розуміти, що ані місцеві регіональні гравці, ані світові сили не зацікавлені в ескалації на Близькому Сході. Створювати непередбачувану ситуацію напередодні виборів до Європарламенту, напередодні президентських виборів у США, виборів у Британії – Захід не зацікавлений.

Зацікавленість тут можлива у Росії. Невипадково Путін провів нещодавно телефонну розмову з іранським президентом Ебрагімом Раїсі, який заявив, що Іран здійснив "вимушену" атаку на Ізраїль і не хоче подальшої ескалації на Близькому Сході.

Сподіваюся, в Ірану справді вистачає розуміння, що протистояння з Ізраїлем буде для самого Тегерана контрпродуктивним.