Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич

Формальным поводом для иранской атаки на Израиль в ночь на 14 апреля назван обстрел израильтянами в начале месяца комплекса зданий посольства Ирана в Сирии. Удары по территории посольства считаются ударами по территории государства, чьим является это посольство. И, понятно, что такая акция должна была вызвать ответную реакцию.

О чем Иран предупреждал.

Итак – Израиль сознательно нанес удар по дипломатическому представительству Ирана. Отдавая себе отчет, что некое обострение точно будет. Почему же Тель-Авив пошел на такое?

Одна из явных причин – внутриполитический кризис в самом Израиле, достаточно слабые позиции премьера Биньямина Нетаньяху. Которому, в принципе, выгодна эскалация. Но ограниченная.

Для Ирана, кстати, также выгодна эскалация. Чтобы таким образом подчеркнуть свое, скажем так, лидерство в арабском мире. Потому что Иран последовательно заявляет о защите ислама, о поддержке различных исламистских групп.

Таким образом, обострение на Ближнем Востоке было фактически неизбежно, потому что, как бы цинично это не звучало, было в интересах и Тель-Авива, и Тегерана. Именно обострение, но не большая война.

Как следствие – удар по иранскому посольству и ответ в виде массированной ракетно-дроновой атаки по Израилю.

Следует отметить, что не сработала ставка Израиля на более мощную поддержку со стороны США. Да, американцы помогли израильтянам отбить эту атаку, подняв авиацию и уничтожая ракеты и беспилотники еще на подлете к Израилю.

Но со стороны Штатов сразу последовали заявления, что в собственно боевые действия они ввязываться не будут.

Тут стоит учесть и определенное охлаждение отношений, которое в последнее время произошло между руководством США и Израиля.

По состоянию на сегодня выглядит так, что дальше периодического обмена ударами между Израилем и Ираном дело не дойдет. Причем, Иран, скорее всего, станет использовать зависимые от него силы (ту же Хезболлу, завязанную как на Иран, так и на РФ, тот же ХАМАС).