Обострение на Ближнем Востоке выгодно как Ирану, так и Израилю - Игар Тышкевич
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Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич
Формальным поводом для иранской атаки на Израиль в ночь на 14 апреля назван обстрел израильтянами в начале месяца комплекса зданий посольства Ирана в Сирии. Удары по территории посольства считаются ударами по территории государства, чьим является это посольство. И, понятно, что такая акция должна была вызвать ответную реакцию.
О чем Иран предупреждал.
Итак – Израиль сознательно нанес удар по дипломатическому представительству Ирана. Отдавая себе отчет, что некое обострение точно будет. Почему же Тель-Авив пошел на такое?
Одна из явных причин – внутриполитический кризис в самом Израиле, достаточно слабые позиции премьера Биньямина Нетаньяху. Которому, в принципе, выгодна эскалация. Но ограниченная.
Для Ирана, кстати, также выгодна эскалация. Чтобы таким образом подчеркнуть свое, скажем так, лидерство в арабском мире. Потому что Иран последовательно заявляет о защите ислама, о поддержке различных исламистских групп.
Таким образом, обострение на Ближнем Востоке было фактически неизбежно, потому что, как бы цинично это не звучало, было в интересах и Тель-Авива, и Тегерана. Именно обострение, но не большая война.
Как следствие – удар по иранскому посольству и ответ в виде массированной ракетно-дроновой атаки по Израилю.
Следует отметить, что не сработала ставка Израиля на более мощную поддержку со стороны США. Да, американцы помогли израильтянам отбить эту атаку, подняв авиацию и уничтожая ракеты и беспилотники еще на подлете к Израилю.
Но со стороны Штатов сразу последовали заявления, что в собственно боевые действия они ввязываться не будут.
Тут стоит учесть и определенное охлаждение отношений, которое в последнее время произошло между руководством США и Израиля.
По состоянию на сегодня выглядит так, что дальше периодического обмена ударами между Израилем и Ираном дело не дойдет. Причем, Иран, скорее всего, станет использовать зависимые от него силы (ту же Хезболлу, завязанную как на Иран, так и на РФ, тот же ХАМАС).
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