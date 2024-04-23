Журналист и блогер считает, что враг пытается нагнать тревожные настроения в Харькове любыми способами

Пока всё идёт предсказуемо. Россияне работают над повышением уровня тревожности в Харькове. Ибо без мандража и смуты внутри города ничего с Харьковом сделать нельзя.

Нагнетатели – нагнетают, в т.ч. – через западные СМИ.

Беспорядочно обстреливают жилую застройку, чтоб затруднить адаптацию.

Удар по телевышке – в ту же копилку. Фейсбучно-телеграммные массы подзабыли, что рядом живут сограждане, для которых телевизор остаётся главным и наиболее авторитетным источником информации, после сарафанного радио (близкие-соседи). Отсечение привычно бубнящего марафона – это +5 к тревожности.

Следующий логичный шаг врага – нагнетание через слухи. Обычная практика в условиях нестабильного доступа к официозу.

Противоядие – больше разговаривать, успокаивать. В т.ч. – на упреждение.

В середине-конце мая будет сложный период (как и два года назад). Ибо проголосовать и подписать помощь мало. Надо её доставить в чувствительных количествах и распределить. Россияне наверняка попытаются усиленно портить логистику, прямо от западной границы.

Заметьте. Тема эпического "наступления на Харьков" активно будируется уже месяц. И что? И ничего. У россиян практически ничего не получается.

Типичный диалог сейчас:

- Будеш мити вікна перед Пасхой?

- Та я знаю? Поки не спішу. Може прилетить, нові вставлять.

Людей сейчас поддерживают обычные несложные процессы – копаться в земле, белить деревья и бордюры как станет посуше (можно пару раз поновить уже побеленное), практиковать иные формы беспощадного наведения красоты, типа лебеди из покрышек. Вот и пусть.

Самое время проявить максимальное взаимотерпение. Потом можно наверстать.

Источник: Facebook-страница Алексея Копытько.