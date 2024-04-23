Журналіст і блогер вважає, що ворог намагається наздогнати тривожні настрої у Харкові будь-якими способами

Поки що все йде передбачувано. Росіяни працюють над підвищенням рівня тривожності у Харкові. Бо без мандражу та смути всередині міста нічого з Харковом зробити не можна.

Нагнітачі – нагнітають, у т.ч. – через західні ЗМІ.

Безладно обстрілюють житлову забудову, щоб утруднити адаптацію.

Удар по телевежі – у ту ж скарбничку. Фейсбучно-телеграмні маси призабули, що поруч живуть співгромадяни, котрим телевізор залишається головним і найавторитетнішим джерелом інформації, після сарафанного радіо (близькі-сусіди). Відсікання марафону, що звично бубнить, — це +5 до тривожності.

Наступний логічний крок ворога – нагнітання через чутки. Звичайна практика за умов нестабільного доступу до офіціозу.

Протиотрута – більше розмовляти, заспокоювати. В т.ч. — на упередження.

У середині-кінці травня буде складний період (як і два роки тому). Бо проголосувати та підписати допомогу мало. Треба її доставити у чутливих кількостях та розподілити. Росіяни, напевно, спробують посилено псувати логістику, прямо від західного кордону.

Зауважте. Тема епічного "наступу на Харків" активно будується вже місяць. І що? І нічого. У росіян практично нічого не виходить.

Типовий діалог зараз:

- Будеш мити вікна перед Великоднем?

- Та я знаю? Поки що не спішу. Може прилетіти, нові вставляти.

Людей зараз підтримують звичайні нескладні процеси — копатися в землі, білити дерева і бордюри як стане сухіше (можна кілька разів поновити вже побілене), практикувати інші форми нещадного наведення краси, типу лебеді з покришок. От і нехай.

Саме час виявити максимальне взаємотерпіння. Потім можна надолужити.

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Копитька.