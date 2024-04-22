Удар по энергетике России: в ЕС поделились планами ужесточить антироссийские санкции

Европейские ограничения сейчас распространяются не на все российские энергоносители

Евросоюз планирует ужесточить санкции против России. В 14-й пакет могут включить запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Швеции Тобиас Бильстрем рассказал об этом перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза. Он подчеркнул, что на этой встрече будут обсуждать, как еще помочь Украине.

"Мы будем обсуждать, как увеличить поддержку Украины. Принятие 14-го пакета санкций — одна из важнейших вещей, мы собираемся включить туда запрет на импорт СПГ", — сказал Бильстрем.

Россия до сих пор является одним из главных поставщиков СПГ в Евросоюз. Она поставляет 16% всех объемов энергоносителя.

ЕС не ввел эмбарго на трубный и сжиженный природный газ из РФ из-за позиции некоторых стран. Против этого выступали Венгрия и Австрия. Они все еще зависят от российских энергоносителей.

Всего за 2023 год страны ЕС закупили у России более 15 миллионов тонн СПГ. Это на 40% больше, чем в 2021 году. Такие данные приводит аналитическая компания Kpler.

Напомним, в первой половине апреля Великобритания и США ввели санкции против России. Новые ограничения касаются поставок алюминия, меди и никеля. При этом металлы, произведенные до 13 апреля 2024 года, смогут и дальше продаваться на бирже.

Последний 13-й пакет санкций ЕС против России был введен 23 февраля 2024 года. Ограничения ввели в канун второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что Киев потребует от ЕС ввести санкции против России и Беларуси. Если партнеры введут эти ограничения, то у РФ будут серьезные проблемы с логистикой.