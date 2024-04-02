Санкции "работают": число долларовых миллиардеров в России стало рекордным

В РФ десятки человек стали богаче после нападения на Украину

В 2024 году в России рекордно увеличилось число долларовых миллиардеров. В начале полномасштабной войны с Украиной их было гораздо меньше.

Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг богатейших людей мира, который составляет журнал Forbes. Так, в 2024 году в него вошло 125 миллиардеров из России — это число стало рекордным.

До этого предыдущий рекорд был установлен в 2021 году — тогда в рейтинг попал 121 миллиардер из России. Сразу после начала вторжения в Украину количество российских миллиардеров резко сократилось — до 88 человек в 2022 году. В 2023 году их было 110 человек.

Более того, Forbes отмечает, что количество российских миллиардеров могло быть даже большим, но десять человек из числа богатейших бизнесменов после начала войны отказались от гражданства РФ и теперь фигурируют в рейтинге как представители других стран.

Богатейшим из россиян Forbes назвал владельца "Лукойла" Вагита Алекперова с состоянием 28,6 миллиарда долларов.

Отметим, что рост числа миллиардеров происходит на фоне мощнейших санкций со стороны Запада. Впрочем, уже давно не секрет, что россияне обходят их во многих сферах. Например, в сфере производства боеприпасов. В российских ракетах и беспилотниках, которыми террористы утром 22 марта атаковали Украину, было по меньшей мере 300 типов различных иностранных компонентов, а их общее количество составило более 7,5 тысячи единиц. Все они попали в Россию, несмотря на санкции, которые внедрили западные государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне обходят санкции через "крипту" и СМИ выяснили, как им это удается.