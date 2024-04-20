Палата представителей США приняла пакет помощи Украине: подробности и что дальше

Теперь документ должен пройти через Сенат

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект спикера Майка Джонсона относительно военной помощи Украине. Речь идет о пакете помощи почти на 61 миллиард долларов.

Как сообщает "Телеграф", многострадальный документ получил голоса 310 конгрессменов. Однако 112 высказались против.

Теперь документ должен пройти через Сенат и затем передан на подпись президенту США Джо Байдену. Важным моментом в этом является то, что Сенат намерен провести сегодня первое голосование, однако это не значит, что документ будет принят.

Напомним, что в октябре прошлого года президент США Джо Байден запросил у Конгресса серьезную сумму дополнительного финансирования. Для помощи нашей стране планировали выделить 61,3 миллиарда долларов. Документ, который объединял вопросы предоставление помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также включал вопросы охраны границы, был проголосован в Сенате США, но не был пропущен через Палату представителей.

В течение длительного времени документ блокировался Джонсоном, которого в случае вынесения документа на голосование грозили отправить в отставку ультраправые республиканцы. В конечном итоге он представил отдельные документы для помощи Украине и Израилю, а также на поддержку союзников в Азиатско-Тихоокеанской регионе.

В Пентагоне тем временем сообщили, что военная помощь Украине начнет приходить в течение недели после окончательного принятия документа.