Америка пойдет до конца: у Зеленского объяснили, почему история с помощью от США стала переломной

Проукраинская коалиция приняла для себя определенные политические решения

Оказание долгожданной помощи США Украине — это инвестирование в одну сторону, которая должна прийти к справедливому финалу, и дальше эту помощь нужно будет продолжать. Америка точно не будет выходить из этого альянса, поскольку вопрос с помощью был переломным моментов, когда Штатам нужно было принять для себя решение, идут ли они до конца или нет.

Об этом говорит советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью для "Медузы". На вопрос журналиста о том, будет ли помощь в 2025 году, он ответил, что выделение помощи в текущем году предопределяет, что, что проукраинская коалиция приняла для себя определенные политические решения.

"Есть понимание, что в этой войне нет компромисса. Потому что любой компромисс с Путиным — это затяжная война. Он просто на какое-то время возьмет паузу, а потом замороженный конфликт обратно разморозится, с куда более разрушительными последствиями.

Безусловно, если ты уже начал инвестировать в одну сторону, которая должна прийти к справедливому финалу, это нужно будет продолжать. Я думаю, это вопрос переговоров, вопрос эффективных действий Украины в 2024-м году", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП также уверен, что европейцы доинвестируют в военное производство, а также доинвестирует Украина. И Штаты точно не будут выходить из Альянса, поскольку уже приняли решение идти до конца.

На вопрос о том, могут ли возникнуть проблемы в случае победы на президентских выборах США Дональда Трампа, Подоляк подчеркнул, что это можно будет обсуждать уже только по факту, когда выборы пройдут.

"Мы с вами будем обсуждать стратегию той или иной страны по отношению к Украине в момент, когда там пройдут выборы. Сейчас позиция США мне крайне симпатична", — отметил Подоляк.

Он говорит, что видит абсолютную двухпартийную поддержку, очень жесткие заявления на уровне как республиканской, так и демократической партии.

"Вижу изменившуюся риторику, в том числе, и кандидата Трампа, а также безусловно, действующего президента Байдена. Поэтому я бы относился к этому как к процессу постоянного диалога", — подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Белом доме сказали, когда президент Штатов Джо Байден подпишет закон о помощи Украине.